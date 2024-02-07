حدث ليلاً|زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب اليابان.. شبورة صباحية على أغلب الأنحاء.. وزير الشباب والرياضة يوجّه رسالة إلى حسام حسن

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شبورة صباحية| حالة الطقس اليوم الأربعاء.. والقاهرة تسجل 12 درجة

حركة تنقلات محدودة بوزارة الداخلية.. حازم عز العرب للحماية المجتمعية وتامر مخيمر للتدريب

لا تسونامي .. زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب اليابان

لقينا كنز .. تعليق صادم من رئيس الزمالك بشأن فلوس الصفقات

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. يفتح لك أبواب الخيرات ويبعد عنك الأذى

بعد قيادة المنتخب.. وزير الشباب والرياضة يوجه رسالة إلى حسام حسن

أمريكا تعلن رصد 4 طائرات عسكرية روسية بالمجال الجوي لولاية ألاسكا