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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلاً|زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب اليابان.. شبورة صباحية على أغلب الأنحاء.. وزير الشباب والرياضة يوجّه رسالة إلى حسام حسن

صدى البلد

حرصًا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدّم موقع “صدى البلد”، موجزًا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الأربعاء، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

شبورة صباحية| حالة الطقس اليوم الأربعاء.. والقاهرة تسجل 12 درجة

حركة تنقلات محدودة بوزارة الداخلية.. حازم عز العرب للحماية المجتمعية وتامر مخيمر للتدريب

لا تسونامي .. زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب اليابان

لقينا كنز .. تعليق صادم من رئيس الزمالك بشأن فلوس الصفقات

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

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بعد قيادة المنتخب.. وزير الشباب والرياضة يوجه رسالة إلى حسام حسن

أمريكا تعلن رصد 4 طائرات عسكرية روسية بالمجال الجوي لولاية ألاسكا

 

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