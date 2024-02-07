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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

800 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بقفزة جديدة .. وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

تحركت أسعار الذهب اليوم في مصر مُجددًا، بعد موجة تراجع قاسية ضربت أسعار الأصفر، ليفقد سعر الجرام الأشهر والذي يبحث عنه المصريون عند الشراء بكثرة وهو عيار 21، نحو 650 جنيهًا من أعلى سعر سجّله بنهاية يناير وهو 4050 جنيهًا للجرام دون أي مصنعية، ليعاود الصعود مُجددًا وفق آخر تحديث اليوم.

سعر الذهب اليوم في مصر 

وتحرّك  سعر الذهب اليوم في مصر، لكنه مازال مُنخفضًا عن أعلى سعر سجّله مع نهاية الشهر الماضي بمستويات قياسية واقترب عيار 24 من 5000 جنيه بالمصنعية، وهو أعلى سعر سجّله الأصفر في مصر.

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قرار البنك المركزي

وأعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركـزي المصري قرارها بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي 1 فبراير 2024 .

وقرّرت لجنة السياسة النقديـة رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

آخر أسعار الذهب اليوم

وشهدت سوق المعدن النفيس لدى التعاملات اليوم تحركًا ليُسجّل سعر الجرام عيار 24 ، نحو 4114 جنيهًا للشراء بعد 3885 جنيهًا للبيع قبل ساعات ، وبعد 4570 جنيهًا كأعلى سعر بدون مصنعية ، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

أسعار الذهب عيار 21 الآن

ويهتم الكثير من الراغبين في الشراء بالبحث عن أسعار الذهب عيار 21 الآن، وشهدت الأسعار ارتفاعًا غير مسبوق لتسجل أعلى مستويات في تاريخها محليًا، وتحرك السعر مُجددًا اليوم ، ليصل العيار الشهير إلى 3600 جنيه وفق آخر تحديث .

أسعار الذهب عيار 18 اليوم

وتحرّك سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 بعد أن هبط الجرام إلى أقل من 3000 جنيه لأول مرة بعد القفزة التاريخية، ليبدأ اليوم من 3085 جنيهًا بعد 2914 جنيهًا ولكنه ما زال تحت أعلى سعر سجّله وهو بعد 3442 جنيهًا، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات عند الزواج.

سعر عيار 18 اليوم دون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية من الأعيرة الشهيرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة "الدبل والخواتم والغوايش" للشبكة.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم،  يبحث عنه ويُقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في مُتابعة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، تحركًا ليبدأ من نحو 28800 جنيه للشراء كأقل سعر بعد 28000  أمس ، و بعد 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

سعر الذهب مباشر

وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء في مصر: 4114 جنيهًا للشراء ، و 4000 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء : 3600 جنيه للشراء و 3500 جنيه للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأربعاء : 3085 جنيهًا للشراء و 3000 جنيه للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء عيار 14 للشراء: 2400 جنيه للشراء و2333 جنيهًا للبيع .

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء عيار 24 : 28000 جنيه للبيع و 28800 جنيه للشراء .

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الراغبون في الشراء بالتعرف على سعر مصنعية الذهب، خاصة مصنعية عيار 21، في محلات الصاغة ـ والتي تكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 200 جنيه، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.

مصنعية الذهب المستعمل تبدأ من 30 جنيهًا، أما مصنعية عيار 18 فتبدأ من 80 جنيهًا فيما فوف حسب المشغولات ووزنها وطريقة تشكيلها.

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