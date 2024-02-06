2300 جنيه.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية هامة بالنسبة للمواطنين الراغبين فى شراء الشبكة وأيضا بالنسبة للراغبين فى الاستثمار خاصة أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي .

استقرار أسعار الذهب

وتشهد أسعار الذهب على مدار اليومين الماضيين حالة استقرار نسبية بعد الارتفاع الذي سجله المعدن الأصفر منذ أكتوبر نتيجة الحرب فى غزة ليستقر اليوم عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق عند 3400 جنيها للجرام فيما بلغ عيار 14 حوالي 2300 جنيها.

أسعار الذهب اليوم



وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية مايلي :-

- بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 4000 جنيه بيع للمستهلك فيما سجل حوالي 3886 جنيه شراء .

- بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 3500 جنيه بيع للمستهلك و وصل إلى 3400 جنيه شراء .

- سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء نحو 3000 جنيه بيع للمستهلك و بلغ حوالي 2914 جنيه شراء.

- استقر سعر الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء عند 2300 جنيه بيع للمستهلك ووصل إلى 2267 جنيه شراء .

- فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء عند 28000 جنيه بيع بينما بلغ سعر شراء الجنيه الذهب من المستهلك نحو 27200 جنيه.

قرار البنك المركزي



وتأتي تلك الأسعار بعد قرار البنك المركزي بشأن رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن خفض المتعاملين توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة بقوة هذا العام.

أظهرت بيانات صدرت الاثنين أن نمو قطاع الخدمات الأميركي انتعش في يناير، مع زيادة الطلبيات الجديدة وارتفاع معدل التوظيف، ولكن يبدو أن الموردين يتخلفون عن الركب مما أدى إلى ارتفاع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى في 11 شهرا.

وقال اثنان من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي الأميركي ليس بحاجة إلى القلق المفرط بشأن أرقام النمو الاقتصادي والتوظيف التي جاءت أعلى من المتوقع في الآونة الأخيرة، ويمكن أن يستغرق بعض الوقت قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة.



وحام مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى، بينما ظلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات فوق أربعة بالمئة.

ويترقب المستثمرون تعليقات مجموعة من المتحدثين باسم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الثلاثاء وعلى مدى بقية هذا الأسبوع للحصول على مزيد من الدلائل حول توقيت خفض أسعار الفائدة.

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند مستويات 2025.24 دولار للأونصة، بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 25 يناير في الجلسة السابقة.

فيما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.1 % إلى 2041.30 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 22.33 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاديوم 0.4 % إلى 952.44 دولار والبلاتين 0.2 % إلى 898.53 دولار للأونصة.