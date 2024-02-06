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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متأثرة بارتفاع الدولار.. استقرار أسعار الذهب العالمية منذ أسبوعين

صدى البلد

استقرت أسعار الذهب العالمية قرب أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وبخفض المتعاملين توقعاتهم بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) سيخفض أسعار الفائدة بقوة هذا العام.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2025.24 دولارًا للأوقية (الأونصة).

كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2041.30 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.33 دولار للأوقية.

كما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 952.44 دولارًا، والبلاتين 0.2 بالمئة إلى 898.53 دولارًا.

ارتفاع الدولار أسعار الذهب أدني مستوي الاحتياطي الاتحادي الاحتياطي العقود الآجلة الأمريكية العقود الآجلة الدولار البنك المركزي

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