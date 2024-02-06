«1000 جنيه»|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة بعد هبوط الدولار.. وعيار 21 مفاجأة

هبطت أسعار الذهب اليوم في مصر مجددا، لتستمر موجة التراجع التي بدأت لتضرب أسعار الأصفر ،ليفقد سعر الجرام الأشهر والذي يبحث عنه المصريون عند الشراء بكثرة وهو عيار 21 ، نحو 650 جنيها من أعلى سعر سجله بنهاية يناير وهو 4050 جنيهًا للجرام دون أي مصنعية.

سعر الذهب اليوم في مصر

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر، بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير وتراجع الدولار بقوة في السوق الموازية بقيمة نحو 25% حيث سجل تراجعا وصل لنحو 20 جنيها، حيث سجل الذهب مع نهاية الشهر الماضي مستويات قياسية واقترب عيار 24، من 5000 جنيه بالمصنعية، وهو أعلى سعر سجله الأصفر في مصر.

الذهب

قرار البنك المركزي

أعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قرارها بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي 1 فبراير 2024 .

وقررت لجنة السياسة النقديـة رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

آخر أسعار الذهب اليوم

شهدت سوق المعدن النفيس لدى التعاملات اليوم تراجعا ليسجل سعر الجرام عيار 24 ، نحو 3885 جنيها للبيع ،بعد 4,371 جنيهًا كأقل سعر للبيع وبعد 4570 جنيها كأعلى سعر بدون مصنعية ، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

أسعار الذهب عيار 21 الآن

يهتم الكثير من الراغبين في الشراء بالبحث عن أسعار الذهب عيار 21 الآن، وشهدت الأسعار ارتفاعًا غير مسبوق لتسجل أعلى مستويات في تاريخها محليًا، ولكن تراجع السعر وفق آخر تحديث، ليفقد العيار الشهير نحو 650 جنيها دفعة واحدة من 4050 إلى 3400 جنيه كأقل سعر للبيع اليوم وفق أخر تحديث .

أسعار الذهب عيار 18 اليوم

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 ليهبط الجرام إلى أقل من 3000 جنيه لأول مرة بعد القفزة التاريخية، ليبدأ من 2914.25 جنيه بعد 3442 جنيهًا، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات عند الزواج.

سعر عيار 18 اليوم دون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية من الأعيرة الشهيرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة "الدبل والخواتم والغوايش" للشبكة.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم، يبحث عنه و يُقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، تراجعا ليبدأ من نحو 27200 جنيه للبيع كأقل سعر بعد 28200 جنيه كأعلى سعر أمس ، و و بعد 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر بفارق 4800 جنيه.

سعر الذهب مباشر

وفي هذا التقرير يقدم لكم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء في مصر: 4000 جنيه للشراء ، و 3885 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء : 3500 جنيه للشراء و 3400 جنيه للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الثلاثاء : 3000 جنيه للشراء و 2914 جنيهًا للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء عيار 14 للشراء: 2333 جنيهًا للشراء و 2266 جنيهًا للبيع .

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء عيار 24 : 27200 جنيه للبيع و 28200 جنيه للشراء .

الذهب

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

يهتم الراغبون في الشراء بالتعرف على سعر مصنعية الذهب، خاصة مصنعية عيار 21، في محلات الصاغة ـ والتي تكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 200 جنيه، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.

مصنعية الذهب المستعمل تبدأ من 30 جنيهًا، أما مصنعية عيار 18 فتبدأ من 80 جنيهًا فيما فوف حسب المشغولات ووزنها وطريقة تشكيلها.

أسباب انخفاض أسعار الذهب

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب أسباب انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الحالية.

وأشار الدكتور ناجي فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي إلى أن انخفاض أسعار الذهب أمر طبيعي؛ لأن الزيادات التي وصلت لـ4300 جنيه غير مبررة وغير عادلة، معلقا: السعر العادل للذهب 2800 و2900 جنيه لعيار 21.

وتابع ناجي فرج: سعر الذهب سينخفض الفترة المقبلة من 200 لـ300 جنيه في الجرام الواحد، وقرب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي مؤشر جيد لاستقرار أسعار صناعة الذهب.

ولفت الدكتور ناجي فرج إلى أن تدافع الشراء على الذهب بسعر 4 آلاف فأكثر، سيؤدي لخسارة كبيرة للمواطنين، معلقا: حذرنا المواطنين وقلنا في فترة الارتفاعات «اوعى تشترى دهب.. هينزل تانى»؛ لأن هذه الأسعار غير واقعية، معلقا: الحد الأقصى لسعر الذهب لن يزيد عن 2900 جنيه.

وعلق مستشار وزير التموين لصناعة الذهب: الدولار يشهد تراجعا كبيرا خلال الفترة الحالية، والمؤسسات الدولية أعلنت أن سعر الدولار العادل من 35 لـ40 جنيها، منوها أنه حال طرح شهادات بنكية بفائدة 30% سيكون لها مردود كبير على السوق وانضباط الأسعار ووفرة العملة الصعبة.

واختتم: «جميع المشغولات الذهبية متوفرة في مصر بالأطنان، ومصر اشترت 57 طنا من الذهب بينهم 40 طنا سبائك وجنيهات ذهبية، وفقا لمجلس الذهب العالمي، وفي يناير 2024 تم استهلاك 10 أطنان ذهب،والإقبال على السبائك والجنيهات كان عليه طوابير.