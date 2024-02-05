«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استمرار موجة التراجع التي بدأت قبل ساعات ليفقد سعر الجرام الأشهر والذي يبحث عنه المصريون عند الشراء بكثرة وهو عيار 21 ، نحو 600 جنيه من أعلى سعر سجله بنهاية يناير وهو 4050 جنيهًا للجرام بدون أي مصنعية.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

وشهد سعر الذهب اليوم في مصر، تراجعًا حادًا بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير وتراجع الدولار بقوة في السوق الموازية بقيمة نحوة 25% ، حيث سجل الذهب مع نهاية الشهر الماضي مستويات قياسية واقترب عيار 24 من 5000 جنيه بالمصنعية، وهو أعلى سعر سجله الأصفر في مصر.

قرار البنك المركزي

ويوم الخميس الماضي 1 فبراير 2024 ، أعلنت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قرارها بشأن أسعار الفائدة.

وقررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

أسعار الذهب عيار 21 الآن

ويبحث الكثير عن أسعار الذهب عيار 21 الآن، فهي تهم الراغبين في الشراء أو البيع يوميًا، وشهدت الأسعار ارتفاعًا غير مسبوق لتسجل أعلى مستويات في تاريخها محليًا، ولكن تراجع السعر وفق آخر تحديث، ليفقد العيار الشهير نحو 600 جنيه دفعة واحدة من 4050 إلى 3425 جنيهًا كأقل سعر للبيع.

آخر أسعار الذهب اليوم

وشهدت سوق المعدن النفيس لدى التعاملات اليوم تراجعا ليسجل سعر الجرام عيار 24 ، نحو 3914 جنيهًا بعد 4,371 جنيهًا كأقل سعر للبيع وبعد 4570 جنيها كأعلى سعر بدون مصنعية ، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

الذهب اليوم عيار 21

وتراجع سعر الجرام من عيار 21 الذي يُفضله الكثير عند شراء المشغولات للخطوبة والزواج ليسجّل نحو 3425 جنيهًا كأقل سعر للبيع اليوم، وفقا لأخر تحديث، بعد 4050 جنيهًا بدون مصنعية على المشغولات، بفارق نحو 600 جنيه.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم

كما تراجع سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 ليتراجع الجرام إلى أقل من 3000 جنيه لأول مرة بعد القفزة التاريخية، ليسدل بدءا من 2935 جنيها بعد 3442 جنيهًا، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات عند الزواج.

سعر عيار 18 اليوم، بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية من الأعيرة الشهيرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة "الدبل والخواتم والغوايش" وغيرها.

الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر

أما سعر الجنيه الذهب، وهو الذي يُقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، تراجعا ليبدأ من نحو 27400 جنيه بعد 31 ألف جنيه قبل ساعات و بعد 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر بفارق 4600 جنيه.

سعر الذهب مباشر

وفي هذا التقرير يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين في مصر: 4028 جنيهًا للشراء ، و 3914 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين : 3525 جنيهًا للشراء و 3425 جنيهًا للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الاثنين : 3021 جنيهًا للشراء و 3042 جنيهًا للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين عيار 14 للشراء: 2350 جنيهًا للشراء و 2283 جنيهًا للبيع .

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين عيار 24 : 27400 جنيه للبيع و 28200 جنيه للشراء .

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

وعند الإقبال على الشراء من محلات الصاغة، يهتم الراغبون في الشراء بالتعرف على سعر مصنعية الذهب، خاصة مصنعية عيار 21، ـ والتي تكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 200 جنيه، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية بخلاف مصنعية الذهب المستعمل الذي يبدأ من 30 جنيهًا، أما مصنعية عيار 18 فتبدأ من 80 جنيهًا فيما فوف حسب المشغولات ووزنها وطريقة تشكيلها.