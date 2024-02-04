انهيار أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 500 جنيه|ماذا حدث بعد قرار المركزي؟

شهدت أسعار الذهب تراجعا غير مسبوق الآن في مصر، إذ هبط عيار 21 بقيمة نحو 500 جنيه خلال ساعات بعد وصل إلى قمة خيالية سجل خلالها ما يزيد على 4000 جنيه بدون أي مصنعية أو دمغة.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتراجع سعر الذهب اليوم في مصر، بشكل قياسي بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير ، حيث سجل الذهب مع نهاية الشهر الماضي مستويات قياسية واقترب عيار 24 من 5000 جنيه بالمصنعية، وهو اعلى سعر سجله الأصفر في مصر.

قرار البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا قبل ساعات الخميس الموافـــق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

أسعار الذهب عيار 21 الآن

أسعار الذهب عيار 21 الآن، تهم الراغبون في الشراء أو البيع يوميا، وشهدت الأسعار ارتفاعا غير مسبوق لتسجل أعلى مستويات في تاريخها محليًا، ولكن تراجع السعر وفق أخر تحديث، ليفقد العيار الشهير نحو 500 جنيه دفعة واحدة من 4050 إلى 3550 جنيها.

الذهب

آخر أسعار الذهب اليوم

وشهد سوق الأصفر لدى التعاملات اليوم تراجعا ليسجل سعر الجرام عيار 24 ، إلى 4,371 جنيها كأقل سعر للبيع بعد 4570 جنيها بدون مصنعية ، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

الذهب اليوم عيار 21

وتراجع سعر الجرام من عيار 21 الذي يُفضله الكثير عند شراء المشغولات للخطوبة والزواج ليسجل نحو 3550 جنيها كأقل سعر للبيع اليوم، وفقا لأخر تحديث، بعد 4050 جنيها بدون مصنعية على المشغولات، بفارق نحو 500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 18 اليوم

هبط سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 ليبدأ الجرام اليوم من 3042 جنيها بعد 3442 جنيهًا، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات عند الزواج.

سعر عيار 18 اليوم، بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية من الأعيرة الشهيرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة "الدبل والخواتم والغوايش" وغيرها.

سعر الذهب اليوم في مصر

أما سعر الجنيه الذهب، وهو الذي يُقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، تراجعا ليبدأ من نحو 29200 بعد 31 ألف جنيه قبل ساعات و بعد 32 ألف جنيه بفارق 1800 جنيه للشراء.

الذهب

سعر الذهب مباشر

وفي هذا التقرير يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأحد في مصر: 4057 جنيها للبيع، و 4171 جنيها للشراء .

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأحد : 3650 جنيها للشراء و 3550 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الأحد : 3128 للشراء و 3042 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 14 للشراء: 2433 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأحد عيار 24 : 28400 جنيه للبيع و 29200 جنيه للشراء .

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

وعند الإقبال على الشراء من محلات الصاغة، يهتم الراغبون في الشراء بالتعرف على سعر مصنعية الذهب، خاصة مصنعية عيار 21، ـ والتي تكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 200 جنيه، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية بخلاف مصنعية الذهب المستعمل الذي يبدأ من 30 جنيها،اما مصنعية عيار 18 فتبدأ من 80 جنيها فيما فوف حسب المشغولات ووزنها.