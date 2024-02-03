عيار 21 يتراجع 300 جنيه|هبوط صادم في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي

تراجعت أسعار الذهب في مصر، بشكل قوي بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير، وذلك بعد أن شهد الشوق اضطرابا ووصول الأسعار إلى أعلى مستويات في تاريخها في تعاملات محلات الصاغة، إذ شهد سجل خلالها سعر الجرام من عيار 24 اقترابا من 5000 جنيه بالمصنعية، ليتراجع إلى نحو 4228 جنيها فقط بدون مصنعية.

سعر الذهب عيار 21

وتراجعت أسعار الذهب بعد القفزة الأخيرة، وتخطى سعر الجرام من عيار 21: 4000 جنيه رسميا، بدون مصنعية، وهذه الأسعار لا تعبر عن قيمة المعدن الأصفر، قبل أن يتراجع اليوم بنحو 300 جنيه بعد قرار البنك المركزي برفع نسبة الفائدة.

الذهب

قرار البنك المركزي

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا الخميس الموافـــق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

أسعار الذهب عيار 21 الآن

ويبحث الكثير عن أسعار الذهب عيار 21 الآن، في الشراء أو البيع يوميا، وشهدت الأسعار ارتفاعا غير مسبوق لتسجل أعلى مستويات في تاريخها محليًا، ولكن تراجع السعر وفق أخر تحديث، بشكل قوي.

آخر أسعار الذهب

تراجع الأصفر لدى التعاملات اليوم ليسجل سعر الجرام عيار 24 ، إلى 4228 جنيها كأقل سعر للبيع بعد 4570 جنيها بدون مصنعية ، وهو من أبرز ما يبحث عنه الكثير لشراء السبائك والجنيهات الذهب.

أسعار الذهب اليوم

وتراجع سعر الجرام من عيار 21 يُفضله الكثير عند شراء المشغولات للخطوبة والزواج ليسجل نحو 3700 جنيهاأو يزيد بالمصنعية، وفقا لأخر تحديث، بعد ما يزيد على 4000 جنيها بدون مصنعية على المشغولات.

الذهب

أسعار الذهب عيار 18 اليوم

كما تراجع سعر الذهب اليوم في مصر من عيار 18 يبدأ الجرام اليوم من 3171 جنيها بعد 3442 جنيهًا، وهو ما يبحث عنه الكثير لشراء بعض أنواع المشغولات عند الزواج.

أسعار الذهب خاصة سعر عيار 18 اليوم، بدون أي مصنعية أو ضريبة أو دمغة، وبالمصنعية من الأعيرة الشهيرة جدًا لشراء المشغولات الذهبية عند الزواج، خاصة "الدبل والخواتم والغوايش" وغيرها.

سعر الذهب اليوم في مصر

أما سعر الجنيه الذهب، وهو الذي يُقبل عليه الكثير من أجل الاستثمار، ويرغب الكثيرون في متابعة سعره يومياً سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية.

وسجّل سعر الجنيه الذي يزن 8 جرامات من عيار 24، حركة ليبدأ من نحو 29600 جنيه بعد 31 ألف جنيه قبل ساعات وبعد 32 ألف جنيه كأعلى سعر.

سعر الذهب مباشر

وفي هذا التقرير يقدم موقع “صدى البلد” أسعار الذهب بمختلف أعيرته بدون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم السبت في مصر: 4285 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت : 3750 جنيها للشراء و 3700 جنيه للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم السبت : 3214 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم السبت عيار 14 للشراء: 2,583 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم السبت عيار 24 : 29600 جنيها للبيع و 30000 جنيه للشراء .