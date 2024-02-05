انخفض 800 جنيه.. التموين تفجر مفاجأة عن أسعار الذهب| فيديو

تحدث الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، عن أسعار الذهب.

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الانخفاض في أسعار الذهب طبيعي جدا، لأن الزيادات غير مبررة ولا تتناسب مع الأسعار الطبيعية".

أضاف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب،: "ارتفاعات الذهب كانت غير مبررة، والسعر الطبيعي يتراوح بين 2800 إلى 2900".

أشار: "أسعار الذهب بدأت في التراجع، وسنشهد انخفاضات جديدة في أسعار الذهب"، موضحا: "رفع أسعار الفائدة كان سببا في نزول أسعار الذهب".

أوضح الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب،: "أسعار الذهب ستنخفض 300 جنيه على الأقل خلال الفترة القليلة القادمة"، مضيفا: "أسعار الذهب انخفضت 800 جنيه خلال اليومين الماضيين".

