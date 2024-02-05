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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انخفض 800 جنيه.. التموين تفجر مفاجأة عن أسعار الذهب| فيديو

الذهب
الذهب

تحدث الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، عن أسعار الذهب.

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قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الانخفاض في أسعار الذهب طبيعي جدا، لأن الزيادات غير مبررة ولا تتناسب مع الأسعار الطبيعية".

أضاف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب،: "ارتفاعات الذهب كانت غير مبررة، والسعر الطبيعي يتراوح بين 2800 إلى 2900".

أشار: "أسعار الذهب بدأت في التراجع، وسنشهد انخفاضات جديدة في أسعار الذهب"، موضحا: "رفع أسعار الفائدة كان سببا في نزول أسعار الذهب".

أوضح الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب،: "أسعار الذهب ستنخفض 300 جنيه على الأقل خلال الفترة القليلة القادمة"، مضيفا: "أسعار الذهب انخفضت 800 جنيه خلال اليومين الماضيين".
 

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