يبحث عدد من المواطنين، عن الوظائف التي أعلنها الجهاز المركزي للتعمير والأجهزة التنفيذية التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن حاجته لشغل عدد من الوظائف.

وظائف

وظائف التي أعلنها الجهاز المركزي للتعمير

وجاءت الوظائف التي أعلنها الجهاز المركزي للتعمير والأجهزة التنفيذية التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كالتالي:-

مـدير عـام الإدارة العامة لتحديد ودراسة الأسعار بالجهاز المركزي للتعمير مدير عـام الإدارة العامة للمشروعات الفنية بالجهاز المركزي للتعمير مدير عـام الإدارة العامة للموارد البشرية بالجهاز المركزي للتعمير رئيـس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الجهاز بالجهاز المركزي للتعمير رئيـس الإدارة المركزية للمشروعات التنموية بالجهاز المركزي للتعمير رئيـس الإدارة المركزية لتنفيذ المشروعات بالجهاز المركزي للتعمير

طرق التقديم لوظائف وزارة الإسكان 2024



يتم تقديم طلبـات الوظائف باليد أو بالبريد الموصى عليه بعلم الوصول، ويتمّ قبول الطلبات حتى يوم 3 مارس المقبل، بمقـر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة مجمع الوزارات ــ الدور الرابع.

لافتًا إلى أنَّه لن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعــد الميعاد.

المستندات المطلوبة من المتقدمين لوظائف الجهاز المركزي للتعمير



وحدد الجهاز المركزي للتعمير المستندات المطلوبة من المتقدمين على الوظائف، وهي كالتالي: