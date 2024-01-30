وظائف جديدة في انتظارك .. الإعلان غدًا

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه سيتم الإعلان، غدًا الأربعاء 31 يناير، عن مسابقات لشغل وظائف جديدة بعدة جهات على أن يفتح باب التقديم بها لاحقاً، ومن هذه الجهات وزارتا الأوقاف والبيئة والهيئة العامة للأبنية التعليمية وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وفق تصريحات الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويتاح التقديم في مسابقتي شغل وظائف أئمة وعمال بوزارة الأوقاف للحاصلين على مؤهل دراسي بتقدير مقبول فأعلى، والاشخاص دون سن 40 عاما، مؤكداً أن الإقبال على بوابة الوظائف كبير جداً وبلغ عدد المتقدمين في مسابقات شغل وظائف بجهات التربية والتعليم والهيئة القومية للبريد ومصلحتي الطب الشرعي والخبراء بوزارة العدل 95430 متقدماً.

وقال صالح الشيخ، في كلمة خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أحمد بدوى، وحضور النائبين أحمد نشأت منصور ومارثا محروس وكيلا اللجنة، واستعرض جهود الجهاز في مجال التحول الرقمي وما تم إنجازه في هذا الصدد، التي أسفرت عن بدء عمل الجهاز يوم واحد من المنزل اسبوعيا، بدءا من 12 سبتمبر الماضي، لعدد من الإدارات المركزية بالجهاز؛ والذي جاء ذلك بعد تسليم جميع الموظفين في هذه الإدارات أجهزة" لاب توب" أو "تابلت" و APN (شبكة اتصال مؤمنة)، والتأكد من جاهزية منظومة العمل الداخلي الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية، إضافة إلى اختبارها لمدة كافية.

وفي رده على استفسار اللجنة بخصوص كيف وصل الجهاز إلى منظومة العمل الداخلي الرقمي، أوضح الدكتور صالح الشيخ، أن المنظومة جاءت نتيجة عمل دؤوب استمر على مدار 5 سنوات؛ إذ قام الجهاز بتنفيذ مشروع الذاكرة المؤسسية، الذي تم من خلاله تحويل ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية؛ تمهيدا لرقمنة العمل وإلغاء التعامل الورقي داخل أروقة الجهاز، ونفذ الجهاز مشروع الذاكرة المؤسسية، الذي تم من خلاله تحويل ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية؛ تمهيدا لرقمنة العمل وإلغاء التعامل الورقي.

رقمنة أكثر من 18 مليون مستند

وكشف الشيخ أنه تم الانتهاء بالفعل من رقمنة أكثر من 18 مليون مستند، بالتوازي مع إنشاء منظومة العمل الداخلي الرقمي مدعومة بأرشيف رقمي يضم المستندات التي لدى الجهاز، حيث أصبحت المنظومة هي الآلية الرقمية للعمل داخل الجهاز بدلا من دورة العمل الورقية، كما أنه تم إعادة هندسة كافة إجراءات العمل، مشيرا إلى أنه في إطار استكمال منظومة رقمنة العمل، أنشأ الجهاز أيضا منظومة التراسل المؤسسي الرقمي للربط بينه وبين وحدات الجهاز الإداري للدولة وتم بالفعل الربط مع العديد من الجهات، التي تلقى الجهاز من خلالها 10 آلاف و663 مراسلة خلال شهر أغسطس 2023.

وقال إن منظومات العمل الرقمية، سواء الخاصة بالذاكرة المؤسسية الرقمية أو منظومة العمل الداخلي الرقمي أو التراسل المؤسسي الرقمي قد تمت بواسطة أبناء الجهاز وتم تطويرها بواسطة العاملين به بدءا من إعادة هندسة الإجراءات مرورا بتطوير دورات العمل وانتهاء بتطوير التطبيقات الالكترونية وتنفيذها واختبارها.

وفي توضيح رئيس الجهاز لفرص ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية، قال إن جميع المسابقات التي ينفذها الجهاز يخصص نسبة 5٪ من الوظائف المعلن عنها للاشخاص ذوي الإعاقة، وأنشأ الجهاز مركز تقييم القدرات والمسابقات لذوي الإعاقة ليتنافس المتقدمين ذوي الإعاقة فيما بينهم وفق الآلية التي تناسبهم.