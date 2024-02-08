توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين غرفتي الإسماعيلية والسويس

وقع أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، ومحمد الملاح رئيس تجارية السويس، بروتوكول تعاون مشتركا بين الغرفتين، علي هامش الجلسات التفاعلية لملتقي « شجع المنتج المصري».

وانطلق، ملتقي « شجع المنتج المصري» بتجارية الإسماعيلية، بحضور رؤساء مجلس إدارات واعضاء 5 غرف تجارية، ورؤساء المجلس الاقتصادي لسيدات اعمال الاتحاد العام للغرف التجارية.

من جانبه أكد اكرم الشافعي، رئيس تجارية الاسماعيلية، خلال كلمته علي هامش مراسم توقيع البروتوكول، علي تدعيم الفرص الإستثمارية المتاحة بين الغرفتين، وتبادل المعلومات والخبرات بينهما في مختلف الموضوعات الاقتصادية والتجارية وتوفير قاعدة بيانات لاصحاب الأعمال والمستثمرين، مما يستلزم تنظيم اللقاءات والإجتماعات التنسيقية الخاصة بتوفير فرص التطوير المتنوعة وتبادل الأبحاث والإحصاءات وخاصة بالموضوعات التجارية والاقتصادية وتدريب العاملين وذلك لتحقيق فرص افضل.

ولفت إلي أن البروتوكول يهدف إلي تبادل المعلومات التجارية والاقتصادية بين الغرفتين، كذلك المعرفة والخدمات الإلكترونية والمعلومات حول الأسواق والمعارض الدولية المقامة في كلا الغرفتين والتي تساعد علي التقاء رجال الأعمال بالغرفتين، تبادل العروض التجارية بين الجانبين.

فيما أكد محمد الملاح، رئيس تجارية السويس، علي أهمية تعاون الغرفتين في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات في مجال التدريب بالإضافة إلي تفعيل التعاون في مجال تنظيم برامج التدريب المطورة وتنظيم وفود تجارية وتطوير خطط التبادل والابحاث والدراسات.

يشار الي أنه وفقا للبروتوكول، يشرف علي تنفيذ المشروعات المشتركة بين الغرفتين، لجنة تشكل من رئيس كل غرفة وعضويين.

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