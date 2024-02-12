عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: الكشف على 1944 مواطنًا خلال قافلة طبية بمغاغة

صدى البلد

قال وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمد حسنين إنه تم الكشف على 1944 مواطنًا خلال قافلة طبية تم تنظيمها بقرية الزورة في مركز مغاغة على مدار يومين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف وكيل الوزارة، في بيان اليوم "الاثنين"، أنه تم صرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة للمواطنيين بالمجان بعدة تخصصات هي (الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء، والأسنان، والجلدية، والأنف والأذن وتنظيم الأسرة)، بجانب إجراء 226 تحليلا متنوعا.


وأوضح أنه تم أيضًأ إجراء 13 أشعة بالموجات الصوتية، و6 حالات أشعة عادية، و99 كشفا مبكرا للضغط والسكر، وحويل 7 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ144 مترددًا.

على صعيد آخر، استعرضت مقررة فرع المجلس بالمنيا الدكتورة منال أبو سمرة جهود المجلس خلال الفترة الماضية، حيث تم تنفيذ ندوات لبرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة خلال 3 أيام بقرى "حياة كريمة"، وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة.

وقالت إن الندوات استهدفت نحو 1000 من السيدات والرجال، تناولت الحديث عن أهمية المشورة قبل الزواج وأهمية الكشف الطبي، والتغذية السليمة للأم والطفل، وأهمية الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية ومراحل نمو الطفل وتطوره.

وأكدت أن الندوات شملت 6 قرى بمركز ملوي (نزلة العرين، والعرين القبلي، والعرين البحري، والبركة، وديروط أم نخلة والمعصرة)، و6 قرى مركز ديرمواس (الحسايبة، وبني عمران، ونزلة سعيد، وأبو خلقه، ودلجا وزعبره).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

قرار قضائي عاجل ضد مرتضي منصور في سب وقذف الخطيب.. تعرف عليه

كوبونات بـ 250 جنيها لكل مواطن.. التموين تستعد لشهر رمضان 2024

رفح خط أحمر| أسوشيتد برس: تهديد مصر بإبطال كامب ديفيد كارثي على إسرائيل.. وهذه تداعيات إلغاء المعاهدة

أحمد حسن يعلق على فوز الزمالك أمام ليفز .. تفاصيل

ببيجامات ودبدوب.. محمود عامر وزوجته يثيران الجدل في يوم الصباحية

تركي آل الشيخ يزور الأوبرا: تعاون بمليارات الجنيهات وتطوير المسرح القومي

ترشيحاتنا

الطن وصل 65 ألف جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم

ما هو دعاء الاستفتاح في الصلاة وحكم تركه؟ أزهري يجيب

انفراد| اعترافات مفاجأة لموظف مصر للطيران بقضية تهريب العناصر الإرهابية

عدم استقرار جوي يضرب مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار خلال الساعات المقبلة

تليلور سويفت لها علاقة.. ما سر أشعة الليزر من عيني بايدن؟

الايجيبشين ليج.. رابطة الأندية: عودة أخطر دوري في العالم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين وكاجوال .. أبرز اطلالات شيرين عبد الوهاب بالأسود | شاهد

مجوهرات لافتة.. يسرا تستعرض جمالها بإطلالة جذابة

تنتظر عرض أهل الكهف.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا بفستان أسود

بسيطة وأنيقة.. سعر حقيبة رجوة زوجة ولي العهد الأردني|شاهد

فيديو

بمناسبة عيد الحب.. نسمة محجوب تطرح أغنية "حبيتك" |فيديو

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان لمناقشة الاستعداد القتالى للقوات المسلحة

الحل الأمثل لزيادة حصة مصر في المياه.. ماذا تعرف عن قناة جونقلي؟

13 إبرة لمكافحة "تأخر الزواج".. عارضة أزياء توثق طريقتها لإنجاب أطفال بالمستقبل| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (5) التّعامل مع الخذلان وخيبة الأمل

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ