صحة المنيا: الكشف على 1944 مواطنًا خلال قافلة طبية بمغاغة

قال وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمد حسنين إنه تم الكشف على 1944 مواطنًا خلال قافلة طبية تم تنظيمها بقرية الزورة في مركز مغاغة على مدار يومين، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف وكيل الوزارة، في بيان اليوم "الاثنين"، أنه تم صرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة للمواطنيين بالمجان بعدة تخصصات هي (الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء، والأسنان، والجلدية، والأنف والأذن وتنظيم الأسرة)، بجانب إجراء 226 تحليلا متنوعا.



وأوضح أنه تم أيضًأ إجراء 13 أشعة بالموجات الصوتية، و6 حالات أشعة عادية، و99 كشفا مبكرا للضغط والسكر، وحويل 7 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج ، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ144 مترددًا.

على صعيد آخر، استعرضت مقررة فرع المجلس بالمنيا الدكتورة منال أبو سمرة جهود المجلس خلال الفترة الماضية، حيث تم تنفيذ ندوات لبرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة خلال 3 أيام بقرى "حياة كريمة"، وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة.

وقالت إن الندوات استهدفت نحو 1000 من السيدات والرجال، تناولت الحديث عن أهمية المشورة قبل الزواج وأهمية الكشف الطبي، والتغذية السليمة للأم والطفل، وأهمية الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية ومراحل نمو الطفل وتطوره.

وأكدت أن الندوات شملت 6 قرى بمركز ملوي (نزلة العرين، والعرين القبلي، والعرين البحري، والبركة، وديروط أم نخلة والمعصرة)، و6 قرى مركز ديرمواس (الحسايبة، وبني عمران، ونزلة سعيد، وأبو خلقه، ودلجا وزعبره).