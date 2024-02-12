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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دراما رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل المعلم لـ مصطفى شعبان

صدى البلد

يعرض مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل على شاشة دى إم سى والحياة، حيث روجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.


مسلسل المعلم من إخراج مرقس عادل، وانتاج شركة سينرجي، وبطولة مصطفى شعبان وسهر الصايغ وهاجر احمد وأحمد بدير وطارق النهري، ومن تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف.

 

وتشهد مناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي نشاطا مكثفا في تصوير وتجهيز البلاتوهات والديكورات للعديد من الأعمال الدرامية من المسلسلات والأفلام السينمائية لعرضها في الفترة القادمة واللحاق بالسباق الرمضاني، ومنها الحشاشين ، السرداب ، حق عرب، الف ليلة وليلة، مليحة، فرقة الموت، قرية الوعل، بدون مقابل.

المعلم مصطفى شعبان

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