انتبه .. علامة تظهر فور الاستيقاظ من النوم تدل على مشكلة خطيرة

تظهر عند الاستيقاظ من النوم بعض العلامات التى تساعد فى كشف الحالة الصحية للإنسان وتنذر بالإصابة بأمراض خطيرة.

يعد اللهث بعد الاستيقاظ من النوم دون رؤية الكابوس من العلامات التى تدل على المعاناة من مشاكل صحية خطيرة تتطلب زيارة الطبيب.

ووفقا لما جاء فى موقع “ ذي صن” إن اللهث علامة على اضطراب النوم المثير للقلق، فهو من الممكن أن يكون من أعراض انقطاع النفس النومي وهو اضطراب معروف يتسبب فى توقف تنفسك حيث يبدأ أثناء النوم.

تظهر أعراض توقف التنفس عند النوم بشكل أساسي، لذلك قد يكون من الصعب اكتشافه خاصة إذا كنت تعيش وحدك ولكنه يظهر فى صورة اللهث فور الاستيقاظ من النوم.

انقطاع التنفس أثناء النوم

وتتضمن أعراض توقف التنفس أثناء النوم مثل أصوات لاهثة والشخير والاستيقاظ كثيرا أثناء الليل أو اختناق ولكن أعراض انقطاع النفس النومي تتسرب للحظات استيقاظ بطرق خفية.

يشعر المصابون بالتعب الشديد طوال اليوم وذلك على الرغم من حصولهم على نوم ليلة كاملة ويعانون من صعوبة في التركيز وبعض التقلبات المزاجية والعلامة المنذرة الأخرى لاضطراب انقطاع النفس أثناء النوم هي الاستيقاظ بالصداع.

نصح خبراء صحيون بمراجعة الطبيب العام، إذا كنت تشك في إصابتك باضطراب انقطاع النفس أثناء النوم وانقطاع النفس النومي يمكن أن يكون خطيرا لأنه إذا لم يتم تشخيصه وعلاجه فقد يعاني من مضاعفات عديدة.

ويعرضك انقطاع النفس النومي للإصابة بمشاكل صحية أخرى، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والاكتئاب وانخفاض التركيز والانتباه.