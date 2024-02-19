السعر الجديد لـ j7 موديل 2024 .. السيدان الوحيدة المقدمة من جاك

تعتبر السيارة j7 موديل 2024، هي النسخة السيدان الوحيدة المقدمة من شركة جاك داخل السوق المصري، حيث تشتهر عادة بإصدارات السيارات الرياضية سواء من فئة الـ SUV، أو عائلة الكروس اوفر ذات الطباع الرياضي ايضا.

وشهدت السيارة جاك j7 موديل 2024، زيادة سعرية رسمية خلال الأيام القليلة الماضية، بلغت 120 ألف جنيه للفئة الأولى، بينما ارتفعت أسعار الفئة الثانية بقيمة بلغت 140 الف جنيه، وبذلك اصبحت السيارة تقدم بسعر يبدأ من مليون و299.900 جنيه.

جاك j7 موديل 2024

وفيما يلي يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة جاك j7 موديل 2024 في السوق المصري، بعد زيادات فبراير الاخيرة، بالاضافة إلى عرض ابرز المواصفات.

جاك j7 موديل 2024

مواصفات جاك j7 موديل 2024 الفنية

تتسارع السيارة جاك j7 موديل 2024 من نقطة السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة تستغرق 10.5 ثانية، حيث تستخدم محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 147 حصانا.

جاك j7 موديل 2024

وتنتج السيارة جاك j7 موديل 2024 عزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء بتقنية الجر الأمامي، ويصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود إلى 6.6 لترًا لكل 100 كيلومتر.

جاك j7 موديل 2024

الاسعار الرسمية للسيارة جاك j7 موديل 2024 بعد زيادات فبراير

الفئة الأولى جاك j7 موديل 2024 بسعر مليون و299 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و179 ألف و900 جنيه.

الفئة الثانية جاك j7 موديل 2024 بسعر مليون و369 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و229 ألف و900.