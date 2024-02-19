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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن: تركي آل الشيخ يعلق على الصلح بين الهضبة وعمرو مصطفى ولوك جديد لمحمد إمام فى مسلسل كوبرا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

الفنان سيد بدرية يحتفل بفوز فيلمه بجائزة البافتا السينمائية


احتفل الفنان سيد بدرية بحصول فيلمه القصير Jellyfish And Lobster! على جائزة أفضل فيلم قصير ضمن جوائز البافتا السينمائية لهذا العام.

ونشر بدرية صورة له مع الجائزة، فيما انهالت عليه التعليقات، لتهنئته بحصول فيلمه على جائزة أفضل فيلم بريطاني قصير.
 

فؤش بيسقف والرداد بيغني.. تفاعل النجوم مع ماجد المهندس على مسرح الأوبرا
 

تفاعل عدد كبير من نجوم الفن المصري مع المطرب ماجد المهندس اثناء مشاركته فى احياء حفل ليالي سعودية مصرية بدار الأوبرا المصرية.

وقدم ماجد المهندس مجموعة من أشهر أغانيه بالإضافة إلى أغاني زمن الفن الجميل ومنها أغنية أكدب عليك للفنانة الكبيرة وردة.
 

عيون القلب.. شيرين تتألق على مسرح دار الأوبرا في حفل ليالي سعودية مصرية
 

تألقت المطربة شيرين عبد الوهاب على مسرح دار الأوبرا المصرية بغنائها مجموعة من أشهر أغانيها ضمن مشاركتها فى أولى حفلات ليالي سعودية مصرية.

وقدمت شيرين مجموعة من أشهر أغانيها كأغنية الوتر الحساس ومشاعر بالإضافة إلى أغاني من زمن الفن الجميل وتحديدا للفنانة الكبيرة نجاة حيث قدمت شيرين أغنية عيون القلب.
 

بسبب مرض عبدالله الرويشد.. تأجيل حفل ليلة وداع عبد الكريم عبد القادر

 

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن تأجيل حفل ليلة وداعية للفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر والذى كان من المفترض أن يحيها المطرب عبدالله الرويشد بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكتب المستشار تركي آل الشيخ: ‏نظرًا للظروف الصحية للفنان الكبير عبدالله الرويشد، سيتم تأجيل حفل ليلة “وداعية” للفنان الراحل عبدالكريم عبدالقادر والذي كان مقررًا بتاريخ 23 فبراير 2024 على مسرح محمد عبده أرينا ضمن حفلات موسم الرياض حتى أشعارا آخر . 

 

بعد تصدرها الترند.. ريهام عبد الحكيم توجه هذه الرسالة

تصدرت المطربة  ريهام عبد الحكيم التريند المصري بعد مشاركتها فى حفل ليالي مصرية سعودية بدار الاوبرا المصرية وغنائها مجموعة من أشهر أغانيها منها أغنية “فيها حاجة حلوة” مع الموسيقار عمر خيرت.

وحرصت المطربة ريهام عبد الحكيم على توجيه رسالة شكر لعدد كبير من القائمين على حفل ليالي مصرية سعودية وعلى رأسهم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

 

لوك جديد.. محمد عادل إمام ينشر أول صورة من مسلسل كوبرا

 

نشر الفنان محمد عادل إمام أول صورة من كواليس تصوير مسلسله الجديد كوبرا والذى يخوض به موسم رمضان 2024.

وظهر محمد إمام فى الصورة بلوك جديد تمام عما اعتاد الظهور به الفترة الماضية، كما ظهر مع الفنان مجدي كامل.

وعلق إمام على الصورة قائلا: أول مفاجأت مسلسل كوبرا  سعيد اني بشتغل مع نجم كبير بحجم مجدي كامل و انه وافق يشاركني بطولة المسلسل .. فنان قدير كل مشهد معاه مباراة تمثيل .. استنوا شيخون في رمضان إن شاء الله.
 

تعليق مثير من تركي آل الشيخ بعد الصلح بين الهضبة وعمرو مصطفى

 

علق المستشار تركي آل الشيخ على الصلح الذى تم بين الهضبة عمرو دياب وعمرو مصطفى على هامش حفل أولى ليالي سعودية مصرية بدار الأوبرا المصرية.

وكتب تركي آل الشيخ على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: حبيبي الهضبه وحبيبي عمرومصطفى والصلح رقم ٥٤٩ وربنا يتممها على خير.
 

تركي آل الشيخ الصلح بين الهضبة وعمرو مصطفى الهضبة عمرو مصطفى محمد عادل امام

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