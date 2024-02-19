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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فؤش بيسقف والرداد بيغني.. تفاعل النجوم مع ماجد المهندس على مسرح الأوبرا

تفاعل الرداد ورامي
تفاعل الرداد ورامي صبري مع ماجد المهندس

تفاعل عدد كبير من نجوم الفن المصري مع المطرب ماجد المهندس اثناء مشاركته فى احياء حفل ليالي سعودية مصرية بدار الأوبرا المصرية.

وقدم ماجد المهندس مجموعة من أشهر أغانيه بالإضافة إلى أغاني زمن الفن الجميل ومنها أغنية أكدب عليك للفنانة الكبيرة وردة.

وتفاعل نجوم الفن المصري الذى كان متواجدا فى الحفل مع الأغنية حيث ظل الجميع يسقف فيما قام أخرون بالغناء معه وسط تفاعل كبير.
 


 


وكان أبرز الحضور من نجوم الفن والإعلام عمرو دياب وكريم عبد الغزيز وحميد الشاعرى ومحمد فؤاد ومصطفي قمر ومنى الشاذلى وعمرو الفقي واسعاد يونس ومحمد عبد المتعال ومحمود المملوك ومجدي الجلاد ولميس الحديدي ويسرا وليلي علوي والهام شاهين وآمال ماهر ود.اشرف زكي نقيب الفنانين ورامي عادل إمام ود.مدحت العدل ونيللي كريم وصلاح عبد الوهاب واشرف عبد الباقي واحمد فهمي  ... وغيرهم .

 

أحيا أولى ققرات الحفل ماجد المهندس الذي أطرب ضيوف الحفل بوصلة من اغانيه المميزة التى حصدت وصلات التصفيق الحار.

يقام الحفل على هامش التعاون بين وزارة الثقافة المصرية وهيئة الترفيه السعودية لتقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة بينهما في دار الأوبرا المصرية، متمثلة في مجموعة من الحفلات المشتركة فى مجالات فنية عديدة مثل الموسيقى العربية والأوبرا والباليه إلى جانب عروض مسرحية سواء مسرح عالمي أو مصري معاصر.

قام بتقديم فقرات الحفل الإعلامي عمرو أديب ويقوم بالتنظيم من الجانب المصري المنتج حمدي بدر كرافت ميديا ومن الجانب السعودي بنش مارك زكي حسانين ومحمد زكي بالإضافة إلى إضاءة عماد نبيل.

 

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