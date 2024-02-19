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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لوك جديد.. محمد عادل إمام ينشر أول صورة من مسلسل كوبرا

محمد إمام ومجدي كامل
محمد إمام ومجدي كامل من مسلسل كوبرا

نشر الفنان محمد عادل إمام أول صورة من كواليس تصوير مسلسله الجديد كوبرا والذى يخوض به موسم رمضان 2024.

وظهر محمد إمام فى الصورة بلوك جديد تمام عما اعتاد الظهور به الفترة الماضية، كما ظهر مع الفنان مجدي كامل.

وعلق إمام على الصورة قائلا: أول مفاجأت مسلسل كوبرا  سعيد اني بشتغل مع نجم كبير بحجم مجدي كامل و انه وافق يشاركني بطولة المسلسل .. فنان قدير كل مشهد معاه مباراة تمثيل .. استنوا شيخون في رمضان إن شاء الله.
 

مسلسل كوبرا 

أعلنت منصة شاهد عن استعدادها لعرض مسلسل كوبرا للفنان محمد عادل إمام بعد أيام من حالة الجدل التى أثارها المسلسل بسبب توقفه أكثر من مرة.

وطرحت شاهد البوستر الدعائي للمسلسل استعداد لعرضه بشكل رسمي في موسم رمضان 2024.

 

نفت قناة mbc مصر الفضائية، ما تردد عن إيقاف مسلسل الفنان محمد إمام الجديد كوبرا، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

 

وكتبت قناة mbc مصر الفضائية، في منشور لها عبر تطبيق انستجرام: «المنتج حسن عسيري ينفي إيقاف مسلسل كوبرا بطولة الفنان محمد إمام مؤكدا استمرار التصوير بوتيرة متسارعة». 
 

محمد إمام - مسلسل كوبرا

أعلن الفنان محمد إمام عن مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٤ بمسلسل كوبرا.

وروج للعمل عبر حسابه على فيسبوك وكتب:"توكلنا على الله 
مسلسل "كوبرا " .. رمضان٢٠٢٤ إن شاء الله تأليف : أحمد أبو زيد .. إخراج : أحمد شفيق على قنوات MBC.


 

محمد عادل امام كوبرا رمضان 2024

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