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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعليق مثير من تركي آل الشيخ بعد الصلح بين الهضبة وعمرو مصطفى

تركي آل الشيخ فى
تركي آل الشيخ فى صورة تذكارية مع نجوم حفل دار الأوبرا

علق المستشار تركي آل الشيخ على الصلح الذى تم بين الهضبة عمرو دياب وعمرو مصطفى على هامش حفل أولى ليالي سعودية مصرية بدار الأوبرا المصرية.

وكتب تركي آل الشيخ على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: حبيبي الهضبه وحبيبي عمرومصطفى والصلح رقم ٥٤٩ وربنا يتممها على خير.
 

تفاصيل الصلح بين الهضبة وعمرو مصطفى


شهد حفل الليلة السعودية المصرية، مصالحة الهضبة عمرو دياب، والمطرب والملحن عمرو مصطفى، بعد سنوات من الخلافات والخصام الفني.

وعانق عمرو دياب، عمرو مصطفى، خلال مقابلتهما في كواليس حفلة الليلة السعودية المصرية، المقامة حاليًا في دار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

 

الحفل يقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ - رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية - وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ويقام وسط استعدادات صوتية ومرئية حديثة للاستمتاع بتجربة غنائية مختلفة، وتذاع الحفل على الهواء مباشرة من خلال قناتى DMC والحياة.

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة نفيين الكيلاني قد كشفت أوجه التعاون بين مصر والسعودية بعد لقائها مع المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مؤكدة عمق العلاقات بين البلدين، وأن الوزارة ترحب بالتعاون مع هيئة الترفيه لأن التعاون الفني والثقافي مع المملكة العربية السعودية ممتد عبر زمن طويل وعلى مدار عقود طويلة.

وتقام الحفل على هامش التعاون بين وزارة الثقافة المصرية وهيئة الترفيه السعودية لتقديم مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية المشتركة بينهما في دار الأوبرا المصرية، متمثلة في مجموعة من الحفلات المشتركة فى مجالات فنية عديدة مثل الموسيقى العربية والأوبرا والباليه إلى جانب عروض مسرحية سواء مسرح عالمي أو مصري معاصر.

 

تركي آل الشيخ عمرو مصطفى الهضبة عمرو دياب عمرو دياب

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