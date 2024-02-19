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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد إصابته .. طارق السيد يوجه رسالة إلى محمد عبد الشافي

صدى البلد

وجه طارق السيد، نجم الزمالك السابق، رسالة دعم إلى محمد عبد الشافي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.


 

وكتب “طارق السيد”، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" كم الحزن بعد إعلان إصابتك يا أسطورةً وكابتن  الزمالك ربنا يرجعك بالسلامة ".


 

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إصابة محمد عبد الشافيالظهير الأيسر للفريق الأبيض بقطع في الرباط الصليبي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها في الفترة الأخيرة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن عبد الشافي خضع لفحوصات طبية مكثفة لتحديد حجم الإصابة وتحديد بروتوكول العلاجالمناسب.

وشدد رئيس الجهاز الطبي على أن اللاعب سيسافر إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل العرض على أحدالأطباء والخضوع للعملية الجراحية، بناء على قرار الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي قرر سفرمحمد عبد الشافي لإجراء الجراحة في ألمانيا.

إصابة محمد عبد الشافي ادي الزمالك الدكتور محمد أسامة الرباط الصليب الكابتن حسين لبيب طارق السيد

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