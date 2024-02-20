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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام تخوض معارك عنيفة ضد القوات الإسرائيلية في حي الزيتون بغزة

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، أنها تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور التقدم جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام، إنها رصدت عددا من طائرات الاحتلال الإسرائيلي التي حضرت لنقل القتلى والإصابات من الجنود الإسرائيليين جراء الاشتباكات.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام عن تدمير أكثر من 1100 آلية إسرائيلية منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وأوضحت كتائب القسام في بيان لها، أن "مجاهدوها دمروا بقذائف "الياسين 105" 1108 آليات إسرائيلية منذ بداية الحرب".

وأضافت أن "الآليات الإسرائيلية المدمرة شملت 962 دبابة و55 ناقلة جند و74 جرافة و3 حفارات و14 مركبة عسكرية".

ولفتت القسام الى أن "استهداف الآليات الإسرائيلية في الحرب أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من ضباط وجنود العدو ومرتزقته"، مؤكدة أن "عدداً من جنود العدو قتلوا بعد سحق الطيران الإسرائيلي آلياتهم لعدم قدرة قوات الإنقاذ على سحبها".

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