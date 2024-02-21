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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

رومانيا تعلن استدعاء السفير الروسي في بوخارست بسبب قضية وفاة نافالني

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية الرومانية ، اليوم الأربعاء، استدعاء السفير الروسي في بوخارست على إثر قضية وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

استدعى وزير الخارجية التشيكي، اليوم الأربعاء، السفير الروسي على خلفية وفاة زعيم المعارضة أليكسي نافالني.

كما استدعت وزارة الخارجية البولندية السفير الروسي بسبب وفاة زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني.

وقالت الوزارة في بيان: دعونا السلطات الروسية إلى تحمل مسؤولية وفاة أليكسي نافالني وإجراء تحقيق كامل وشفاف لتحديد ملابسات وأسباب وفاته.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها تحمل “السلطات الروسية المسؤولية الكاملة عن وفاة أليكسي نافالني”.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صدر أمس الثلاثاء إن فرنسا تريد “تحقيقا مستقلا وشاملا” في الظروف المحيطة بوفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وجاء في البيان: “فرنسا تحمل السلطات الروسية المسؤولية الكاملة عن وفاة أليكسي نافالني”. وتم استدعاء السفير الروسي في فرنسا يوم الاثنين ردا على وفاة المعارض الأبرز لفلاديمير بوتين، وكذلك مبعوثون روس آخرون في جميع أنحاء أوروبا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه خلال مؤتمر صحفي: “لقد أظهر نظام بوتين ألوانه الحقيقية”.

وطالبت باريس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين في روسيا،  وأعربت عن قلقها العميق بشأن الحالة الحرجة' لصحة خصم بوتين فلاديمير كارا مورزا، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما في الصيف الماضي بعد أن تم اعتقاله، متهم بالخيانة.

وتوفي نافالني يوم الجمعة الماضي في مستعمرة جزائية في منطقة يامال نينيتس النائية، بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية، حيث تم نقله قبل بضعة أسابيع.

وقال الكرملين إن الاتهامات بالتورط في وفاة نافالني، التي وجهتها العديد من الدول الغربية، لا أساس لها من الصحة.

ولم يُسمح لعائلة نافالني بالوصول إلى جثته.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في باريس: “في روسيا اليوم، يتم وضع المفكرين الأحرار في معسكرات العمل ويحكم عليهم بالإعدام”.

وفتح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الباب أمام فرض المزيد من العقوبات ردًا على وفاة نافالني.

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