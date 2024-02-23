مياه بني سويف: انقطاع الخدمة 13 ساعة عن قرية بمركز إهناسيا

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، إنقطاع المياه عن قرية قلها بمركز أهناسيا، اعتباراً من الساعة 8 صباح غدا السبت، وحتي الساعة 9 مساء نفس اليوم لمدة 13 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظراً للقيام بأعمال التطهير الدورية بمحطة مياه قلها بمركز اهناسيا وتوقفها.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بأنقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل و رقم واتس آب 01211175827.