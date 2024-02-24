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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في الذكرى الثانية للحرب.. زيلينسكي يتعهد بالنصر على روسيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بتحقيق النصر في الذكرى الثانية للحرب الروسية على بلاده.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره على حسابه بمنصة "إكس" "أعزائي الشعب العظيم في بلد عظيم، أنا فخور للغاية بكل واحد منكم. أنا معجب بكل واحد منكم. أنا أؤمن بكل واحد منكم. أي شخص عادي يريد أن تنتهي الحرب. لكن لا أحد منا سيسمح بانتهاء أوكرانيا".

وأضاف "لهذا السبب عندما يتعلق الأمر بإنهاء الحرب، فإننا نضيف دائمًا: بشروطنا. ولهذا السبب، إلى جانب كلمة السلام، هناك دائمًا كلمة أخرى: عادل".

وتابع قوله "لهذا السبب، في المستقبل، ستظهر دائمًا كلمة "مستقل" إلى جانب كلمة "أوكرانيا". هذا هو ما نقاتل من أجله. وسوف ننتصر. في أعظم يوم في حياتنا".

ووجه زيلينسكي الشكر لجميع الجنود والشعب الأوكراني وكل من وقف بجانبه في جميع أنحاء العالم.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيلينسكي الذكرى الثانية للحرب الروسية الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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