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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار سيارت سانج يونج "الكورية" في مصر

الاسعار الرسمية لجميع
الاسعار الرسمية لجميع طرازات سانج يونج موديل 2024

تقدم شركة سانج يونج الكورية، 3 من إصداراتها بالسوق المصري، وهم تيفولى وتيفولى XLV، إضافة إلى النسخة توريس، لموديلات 2024، وجميعها ينتمون إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية لجميع طرازات سانج يونج موديل 2024 في مصر 

الاسعار الرسمية لجميع طرازات سانج يونج موديل 2024

1 – سانج يونج تيفولي موديل 2024

 

تضم السيارة محرك 4 سلندر سعة 1600 CC، بقوة إجمالية 128 حصانا،  و160 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 181 كيلومتر في الساعة، واستهلاك الوقود بنسبة 6.5 لتر، عندما تخوض 100 كيلومتر، بينما تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 11.5 ثانية، وتعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.

 

أسعار سانج يونج تيفولي موديل 2024

 

تقدم السيارة بسعر رسمي يبلغ مليون و150 ألف جنيه.

الاسعار الرسمية لجميع طرازات سانج يونج موديل 2024

2 – سانج يونج تيفولى XLV موديل 2024

 

تأتي السيارة بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 CC، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 128 حصانا و160 نيوتن مترمن العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي 6 غيار، وزمن تسارع يبلغ 11.5 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، وتأتي بأبعاد خارجية بلغت 4480 مم للطول، و1810 للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1660 مم.

 

أسعار السيارة سانج يونج تيفولى XLV موديل 2024

 

ويبلغ سعر السيارة سانج يونج تيفولى XLV موديل 2024 نحو مليون و190 ألف جنيه.

الاسعار الرسمية لجميع طرازات سانج يونج موديل 2024

3 – سانج يونج توريس موديل 2024 

 

تأتي السيارة سانج يونج توريس 2024 بناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيك، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، ويضخ هذا المحرك قوة إجمالية قدرها 168 حصانا، مع 280 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

 

أسعار سانج يونج توريس 2024

 

الفئة الأولى بسعر 2,050,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 2,190,000 جنيه.  

الفئة الثالثة بسعر 2,450,000 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 2,590,000 جنيه.

سانج يونج XLV تيفولي توريس اسعار سانج يونج تيفولي موديل 2024 أسعار السيارة سانج يونج تيفولى XLV موديل 2024 أسعار سانج يونج توريس 2024

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