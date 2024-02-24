تناولوا وجبة فاسدة..إصابة 4 من أسرة واحدة بالدقهلية بتسمم

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة وتم نقلهم الى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج.

تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من قسم شرطة أول المنصورة، من مستشفى المنصورة الدولي بوصول 4 من أسرة واحدة في حالة إعياء شديد وقئ متواصل.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة أول المنصورة إلى المستشفى و بالفحص تبين وصول كلا من:نادية. م.م،47 عامًا،ندى .ح م ، 18 عاما ، و نادين.م .م ؛16 عاما أحمد .ح .ع، 11 عاما، وجميعهم يقيمون بمنطقة العيسوي بنطاق اول المنصورة، مصابين بحالة قئ واسهال.

بسؤال المصابين أكدوا تناولهم وجبة طعام يشتبه في كونها فاسدة، وتم أخذ عينات لإرسالها للمعامل المركزية وفحصها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة.