"يوم الصفر" المدمر يرعب الجميع.. أحد أكبر مدن العالم على بعد أشهر من نفاد المياه والعطش.. والجفاف يصيب 60% من السكان| تفاصيل كارثية

ظل أليخاندرو جوميز بدون مياه جارية مناسبة لأكثر من ثلاثة أشهر، وفي بعض الأحيان يستمر لمدة ساعة أو ساعتين، ولكن فقط بقطرات صغيرة، بالكاد تكفي لملء جالونين، ثم لا شيء لعدة أيام، فلا يملك جوميز، الذي يعيش في منطقة تلالبان في مكسيكو سيتي، خزانًا كبيرًا للتخزين، لذا لا يمكنه توصيل المياه بالشاحنات - ببساطة لا يوجد مكان لتخزينها، وبدلاً من ذلك، يقوم هو وعائلته بكسب ما يمكنهم شراؤه وتخزينه.

"نحن بحاجة إلى الماء، فهو ضروري لكل شيء"، ويكمل جوميز: "الأمر صعب، فنقص المياه أمر شائع في هذا الحي داخل العاصمة المكسيكية، ولكن هذه المرة يبدو الأمر مختلفًا، ففي الوقت الحالي، نواجه هذا الطقس الحار، والأمر أسوأ من ذلك، فالأمور أكثر تعقيدًا".

حال مذري لواحدة من أكبر المدن بالعالم

هكذا يتحدث أحد سكان العاصمة المكسيكية عن معاناة واحدة من أكبر المدن في العالم، من النقص لشديد للمياة، وذلك بحسب التقرير الذي نشرته شبكة CNN الأمريكية، حيث تواجه مكسيكو سيتي، وهي مدينة مترامية الأطراف تضم ما يقرب من 22 مليون شخص، أزمة مياه حادة، وتتفاقم مجموعة متشابكة من المشاكل - بما في ذلك الجغرافيا والتنمية الحضرية الفوضوية والبنية التحتية المتسربة - بسبب آثار تغير المناخ.

وقد أدت سنوات من انخفاض هطول الأمطار بشكل غير طبيعي وفترات الجفاف الأطول ودرجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة الضغط على نظام المياه الذي يجهد بالفعل للتعامل مع الطلب المتزايد، واضطرت السلطات إلى فرض قيود كبيرة على ضخ المياه من الخزانات.

الكارثة مستمرة لـ4 أشهر قادمة على الأقل

وعن الوقت المنتظر لانتهاء تلك الكارثة، يقول كريستيان دومينغيز سارمينتو، وهو عالم الغلاف الجوي في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك (UNAM): "تعاني عدة أحياء من نقص المياه منذ أسابيع، ولا يزال هناك أربعة أشهر متبقية لبدء هطول الأمطار".

فيما يقلل السياسيون من أهمية أي شعور بالأزمة، لكن بعض الخبراء يقولون إن الوضع وصل الآن إلى مستويات حرجة لدرجة أن مدينة مكسيكو يمكن أن تتجه نحو "يوم الصفر" في غضون أشهر - حيث تجف الصنابير في مساحات شاسعة من المدينة.

كارثة الإسبان في التخطيط للمدينة

وبحسب الشبكة الأمريكية، فتمتد مدينة مكسيكو سيتي ذات الكثافة السكانية العالية عبر قاع بحيرة على ارتفاعات عالية، على ارتفاع حوالي 7300 قدم فوق مستوى سطح البحر، فقد تم بناؤه على تربة غنية بالطين - وهي تغرق الآن - وهي عرضة للزلازل ومعرضة بشدة لتغير المناخ، وربما تكون واحدة من الأماكن الأخيرة التي قد يختارها أي شخص لبناء مدينة ضخمة اليوم، وهنا نشير أنه عندما اختار الأزتيك هذه البقعة لبناء مدينتهم تينوختيتلان عام 1325، فقد كانت عبارة عن سلسلة من البحيرات، فبنوا على جزيرة، وقاموا بتوسيع المدينة إلى الخارج، وبناء شبكات من القنوات والجسور للعمل مع الماء.

ولكن عندما وصل الإسبان في أوائل القرن السادس عشر، هدموا جزءًا كبيرًا من المدينة، وجففوا قاع البحيرة، وملؤوا القنوات، وأزالوا الغابات، ويقول وسيه ألفريدو راميريز، المهندس المعماري والمدير المشارك لمنظمة جراوند لاب، وهي منظمة أبحاث التصميم والسياسة، إنهم رأوا أن المياه هي عدو يجب التغلب عليه حتى تزدهر المدينة، ولقد مهد قرارهم الطريق للعديد من المشاكل الحديثة في مكسيكو سيتي، فتم استبدال الأراضي الرطبة والأنهار بالخرسانة والأسفلت، وفي موسم الأمطار تغرق في موسم الجفاف، يكون جافًا.

أدنى مستوياتها التاريخية

ويأتي حوالي 60% من مياه مكسيكو سيتي من طبقة المياه الجوفية تحت الأرض، ولكن تم استخراجها بشكل مفرط لدرجة أن المدينة تغرق بمعدل مخيف - حوالي 20 بوصة سنويًا، وفقًا لأبحاث حديثة، ولا يتم تجديد طبقة المياه الجوفية بالسرعة الكافية، وتتدفق مياه الأمطار عن أسطح المدينة الصلبة غير المنفذة، بدلاً من أن تغوص في الأرض، ويتم ضخ بقية مياه المدينة لمسافات شاسعة صعودًا من مصادر خارج المدينة، في عملية غير فعالة بشكل لا يصدق، حيث يتم فقدان حوالي 40٪ من المياه من خلال التسريبات.

ويمكن لهذه المدن الخمس أن تكون على بعد كارثة طبيعية واحدة من أزمة مياه كارثية، حيث يوفر نظام المياه كوتزامالا، وهو عبارة عن شبكة من الخزانات ومحطات الضخ والقنوات والأنفاق، حوالي 25% من المياه التي يستخدمها وادي المكسيك، الذي يضم مدينة مكسيكو، ولكن الجفاف الشديد كان له أثره حاليًا، تبلغ طاقتها حوالي 39٪ ، وهي تعاني من أدنى مستوى تاريخي، وتقول فابيولا سوسا رودريغيز، رئيسة قسم النمو الاقتصادي والبيئة في جامعة متروبوليتان المستقلة في مكسيكو سيتي: "إنها ما يقرب من نصف كمية المياه التي ينبغي أن نحصل عليها".

إجراءات قاسية ومعاناة 60% من الجفاف

وفي أكتوبر، أعلنت لجنة المياه الوطنية في البلاد، كوناجوا، أنها ستقيد استخدام المياه من كوتزامالا بنسبة 8% "لضمان توفير مياه الشرب للسكان في ظل الجفاف الشديد"، وبعد بضعة أسابيع فقط، شدد المسؤولون القيود بشكل كبير، مما أدى إلى خفض كمية المياه التي يوفرها النظام بنسبة 25٪ تقريبًا، وألقوا باللوم على الظروف الجوية القاسية، ويقول جيرمان أرتورو مارتينيز سانتويو، المدير العام لكوناغوا، في بيان في ذلك الوقت: "سيتعين اتخاذ التدابير اللازمة لتوزيع المياه التي تمتلكها كوتزامالا مع مرور الوقت، لضمان عدم نفادها".

ويعاني حوالي 60% من المكسيك من جفاف معتدل إلى استثنائي ، وفقًا لتقرير صدر في فبراير. يعاني ما يقرب من 90% من مدينة مكسيكو سيتي من الجفاف الشديد، ومن المتوقع أن يزداد الأمر سوءًا مع بداية موسم الأمطار الذي لا يزال على بعد أشهر، وتقول جون جارسيا بيسيرا، الأستاذة المساعدة في الهندسة بجامعة شمال كولومبيا البريطانية: "نحن في منتصف موسم الجفاف تقريبًا، ومن المتوقع حدوث زيادات مستمرة في درجات الحرارة حتى أبريل أو مايو، حيث يؤثر تقلب المناخ الطبيعي بشكل كبير على هذا الجزء من المكسيك، وقد جلبت ثلاث سنوات من ظاهرة النينيا الجفاف إلى المنطقة، ثم ساعد وصول ظاهرة النينيو في العام الماضي في توفير موسم ممطر قصير مؤلم فشل في تجديد الخزانات.

"يوم الصفر؟"

وقد أثارت الأزمة جدلاً حادًا حول ما إذا كانت المدينة ستصل إلى "يوم الصفر"، حيث ينخفض ​​نظام كوتزامالا إلى مستويات منخفضة لدرجة أنه لن يتمكن من توفير أي مياه لسكان المدينة، وذكرت وسائل الإعلام المحلية على نطاق واسع في أوائل فبراير أن مسؤولاً من أحد فروع كوناجوا، قال إنه بدون هطول أمطار غزيرة، يمكن أن يصل "يوم الصفر" في وقت مبكر من 26 يونيو، ولكن السلطات سعت منذ ذلك الحين إلى طمأنة السكان بأنه لن يكون هناك يوم صفر، وفي مؤتمر صحفي يوم 14 فبراير، قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن العمل جار لمعالجة مشاكل المياه، وفي مؤتمر صحفي عقد مؤخراً، قال عمدة مدينة مكسيكو، مارتي باتريس جواداراما، إن التقارير عن اليوم الصفر هي "أخبار كاذبة" ينشرها المعارضون السياسيون.

ولكن العديد من الخبراء يحذرون من أزمة متصاعدة، حيث تقول سوسا رودريغيز إن المياه في مكسيكو سيتي قد تنفد قبل حلول موسم الأمطار إذا استمرت في استخدامها بنفس الطريقة. وأضافت: "من المحتمل أن نواجه يوم الصفر"، وأضافت أن هذا لا يعني انهيارا كاملا لنظام المياه، لأن المدينة لا تعتمد على مصدر واحد فقط، فلن يكون الأمر هو نفسه الذي حدث عندما اقتربت كيب تاون في جنوب إفريقيا بشكل خطير من الجفاف التام في عام 2018 بعد جفاف شديد دام عدة سنوات، فسيظل لدى بعض المجموعات الماء، لكن معظم الناس لن يحصلوا عليه".

فيما قال راؤول رودريغيز ماركيز، رئيس المجلس الاستشاري للمياه غير الربحي، إنه لا يعتقد أن المدينة ستصل إلى يوم الصفر هذا العام - لكنه حذر من أنها ستفعل ذلك إذا لم يتم إجراء تغييرات، وأضاف: "نحن في وضع حرج، ويمكن أن نصل إلى وضع متطرف في الأشهر القليلة المقبلة".

"يوم الصفر" المدمرة يرعب الجميع.. أحد أكبر مدن العالم على بعد أشهر من نفاد المياه والعطش والجفاف يصيب 60% من السكان| تفاصيل كارثية

ظل أليخاندرو جوميز بدون مياه جارية مناسبة لأكثر من ثلاثة أشهر، وفي بعض الأحيان يستمر لمدة ساعة أو ساعتين، ولكن فقط بقطرات صغيرة، بالكاد تكفي لملء جالونين، ثم لا شيء لعدة أيام، فلا يملك جوميز، الذي يعيش في منطقة تلالبان في مكسيكو سيتي، خزانًا كبيرًا للتخزين، لذا لا يمكنه توصيل المياه بالشاحنات - ببساطة لا يوجد مكان لتخزينها، وبدلاً من ذلك، يقوم هو وعائلته بكسب ما يمكنهم شراؤه وتخزينه.

"نحن بحاجة إلى الماء، فهو ضروري لكل شيء"، ويكمل جوميز: "الأمر صعب، فنقص المياه أمر شائع في هذا الحي داخل العاصمة المكسيكية، ولكن هذه المرة يبدو الأمر مختلفًا، ففي الوقت الحالي، نواجه هذا الطقس الحار، والأمر أسوأ من ذلك، فالأمور أكثر تعقيدًا".

حال مذري لواحدة من أكبر المدن بالعالم

هكذا يتحدث أحد سكان العاصمة المكسيكية عن معاناة واحدة من أكبر المدن في العالم، من النقص لشديد للمياة، وذلك بحسب التقرير الذي نشرته شبكة CNN الأمريكية، حيث تواجه مكسيكو سيتي، وهي مدينة مترامية الأطراف تضم ما يقرب من 22 مليون شخص، أزمة مياه حادة، وتتفاقم مجموعة متشابكة من المشاكل - بما في ذلك الجغرافيا والتنمية الحضرية الفوضوية والبنية التحتية المتسربة - بسبب آثار تغير المناخ.

وقد أدت سنوات من انخفاض هطول الأمطار بشكل غير طبيعي وفترات الجفاف الأطول ودرجات الحرارة المرتفعة إلى زيادة الضغط على نظام المياه الذي يجهد بالفعل للتعامل مع الطلب المتزايد، واضطرت السلطات إلى فرض قيود كبيرة على ضخ المياه من الخزانات.

الكارثة مستمرة لـ4 أشهر قادمة على الأقل

وعن الوقت المنتظر لانتهاء تلك الكارثة، يقول كريستيان دومينغيز سارمينتو، وهو عالم الغلاف الجوي في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك (UNAM): "تعاني عدة أحياء من نقص المياه منذ أسابيع، ولا يزال هناك أربعة أشهر متبقية لبدء هطول الأمطار".

فيما يقلل السياسيون من أهمية أي شعور بالأزمة، لكن بعض الخبراء يقولون إن الوضع وصل الآن إلى مستويات حرجة لدرجة أن مدينة مكسيكو يمكن أن تتجه نحو "يوم الصفر" في غضون أشهر - حيث تجف الصنابير في مساحات شاسعة من المدينة.

كارثة الأسبان في التخطيط للمدينة

وبحسب الشبكة الأمريكية، فتمتد مدينة مكسيكو سيتي ذات الكثافة السكانية العالية عبر قاع بحيرة على ارتفاعات عالية، على ارتفاع حوالي 7300 قدم فوق مستوى سطح البحر، فقد تم بناؤه على تربة غنية بالطين - وهي تغرق الآن - وهي عرضة للزلازل ومعرضة بشدة لتغير المناخ، وربما تكون واحدة من الأماكن الأخيرة التي قد يختارها أي شخص لبناء مدينة ضخمة اليوم، وهنا نشير أنه عندما اختار الأزتيك هذه البقعة لبناء مدينتهم تينوختيتلان عام 1325، فقد كانت عبارة عن سلسلة من البحيرات، فبنوا على جزيرة، وقاموا بتوسيع المدينة إلى الخارج، وبناء شبكات من القنوات والجسور للعمل مع الماء.

ولكن عندما وصل الأسبان في أوائل القرن السادس عشر، هدموا جزءًا كبيرًا من المدينة، وجففوا قاع البحيرة، وملؤوا القنوات، وأزالوا الغابات، ويقول وسيه ألفريدو راميريز، المهندس المعماري والمدير المشارك لمنظمة جراوند لاب، وهي منظمة أبحاث التصميم والسياسة، إنهم رأوا أن المياه هي عدو يجب التغلب عليه حتى تزدهر المدينة، ولقد مهد قرارهم الطريق للعديد من المشاكل الحديثة في مكسيكو سيتي، فتم استبدال الأراضي الرطبة والأنهار بالخرسانة والأسفلت، وفي موسم الأمطار تغرق في موسم الجفاف، يكون جافًا.

أدنى مستوياتها التاريخية

ويأتي حوالي 60% من مياه مكسيكو سيتي من طبقة المياه الجوفية تحت الأرض، ولكن تم استخراجها بشكل مفرط لدرجة أن المدينة تغرق بمعدل مخيف - حوالي 20 بوصة سنويًا، وفقًا لأبحاث حديثة، ولا يتم تجديد طبقة المياه الجوفية بالسرعة الكافية، وتتدفق مياه الأمطار عن أسطح المدينة الصلبة غير المنفذة، بدلاً من أن تغوص في الأرض، ويتم ضخ بقية مياه المدينة لمسافات شاسعة صعودًا من مصادر خارج المدينة، في عملية غير فعالة بشكل لا يصدق، حيث يتم فقدان حوالي 40٪ من المياه من خلال التسريبات.

ويمكن لهذه المدن الخمس أن تكون على بعد كارثة طبيعية واحدة من أزمة مياه كارثية، حيث يوفر نظام المياه كوتزامالا، وهو عبارة عن شبكة من الخزانات ومحطات الضخ والقنوات والأنفاق، حوالي 25% من المياه التي يستخدمها وادي المكسيك، الذي يضم مدينة مكسيكو، ولكن الجفاف الشديد كان له أثره حاليًا، تبلغ طاقتها حوالي 39٪ ، وهي تعاني من أدنى مستوى تاريخي، وتقول فابيولا سوسا رودريغيز، رئيسة قسم النمو الاقتصادي والبيئة في جامعة متروبوليتان المستقلة في مكسيكو سيتي: "إنها ما يقرب من نصف كمية المياه التي ينبغي أن نحصل عليها".

إجراءات قاسية ومعاناة 60% من الجفاف

وفي أكتوبر، أعلنت لجنة المياه الوطنية في البلاد، كوناجوا، أنها ستقيد استخدام المياه من كوتزامالا بنسبة 8% "لضمان توفير مياه الشرب للسكان في ظل الجفاف الشديد"، وبعد بضعة أسابيع فقط، شدد المسؤولون القيود بشكل كبير، مما أدى إلى خفض كمية المياه التي يوفرها النظام بنسبة 25٪ تقريبًا، وألقوا باللوم على الظروف الجوية القاسية، ويقول جيرمان أرتورو مارتينيز سانتويو، المدير العام لكوناغوا، في بيان في ذلك الوقت: "سيتعين اتخاذ التدابير اللازمة لتوزيع المياه التي تمتلكها كوتزامالا مع مرور الوقت، لضمان عدم نفادها".

ويعاني حوالي 60% من المكسيك من جفاف معتدل إلى استثنائي ، وفقًا لتقرير صدر في فبراير. يعاني ما يقرب من 90% من مدينة مكسيكو سيتي من الجفاف الشديد، ومن المتوقع أن يزداد الأمر سوءًا مع بداية موسم الأمطار الذي لا يزال على بعد أشهر، وتقول جون جارسيا بيسيرا، الأستاذة المساعدة في الهندسة بجامعة شمال كولومبيا البريطانية: "نحن في منتصف موسم الجفاف تقريبًا، ومن المتوقع حدوث زيادات مستمرة في درجات الحرارة حتى أبريل أو مايو، حيث يؤثر تقلب المناخ الطبيعي بشكل كبير على هذا الجزء من المكسيك، وقد جلبت ثلاث سنوات من ظاهرة النينيا الجفاف إلى المنطقة، ثم ساعد وصول ظاهرة النينيو في العام الماضي في توفير موسم ممطر قصير مؤلم فشل في تجديد الخزانات.

"يوم الصفر؟"

وقد أثارت الأزمة جدلاً حادًا حول ما إذا كانت المدينة ستصل إلى "يوم الصفر"، حيث ينخفض ​​نظام كوتزامالا إلى مستويات منخفضة لدرجة أنه لن يتمكن من توفير أي مياه لسكان المدينة، وذكرت وسائل الإعلام المحلية على نطاق واسع في أوائل فبراير أن مسؤولاً من أحد فروع كوناجوا، قال إنه بدون هطول أمطار غزيرة، يمكن أن يصل "يوم الصفر" في وقت مبكر من 26 يونيو، ولكن السلطات سعت منذ ذلك الحين إلى طمأنة السكان بأنه لن يكون هناك يوم صفر، وفي مؤتمر صحفي يوم 14 فبراير، قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن العمل جار لمعالجة مشاكل المياه، وفي مؤتمر صحفي عقد مؤخراً، قال عمدة مدينة مكسيكو، مارتي باتريس جواداراما، إن التقارير عن اليوم الصفر هي "أخبار كاذبة" ينشرها المعارضون السياسيون.

ولكن العديد من الخبراء يحذرون من أزمة متصاعدة، حيث تقول سوسا رودريغيز إن المياه في مكسيكو سيتي قد تنفد قبل حلول موسم الأمطار إذا استمرت في استخدامها بنفس الطريقة. وأضافت: "من المحتمل أن نواجه يوم الصفر"، وأضافت أن هذا لا يعني انهيارا كاملا لنظام المياه، لأن المدينة لا تعتمد على مصدر واحد فقط، فلن يكون الأمر هو نفسه الذي حدث عندما اقتربت كيب تاون في جنوب إفريقيا بشكل خطير من الجفاف التام في عام 2018 بعد جفاف شديد دام عدة سنوات، فسيظل لدى بعض المجموعات الماء، لكن معظم الناس لن يحصلوا عليه".

فيما قال راؤول رودريغيز ماركيز، رئيس المجلس الاستشاري للمياه غير الربحي، إنه لا يعتقد أن المدينة ستصل إلى يوم الصفر هذا العام - لكنه حذر من أنها ستفعل ذلك إذا لم يتم إجراء تغييرات، وأضاف: "نحن في وضع حرج، ويمكن أن نصل إلى وضع متطرف في الأشهر القليلة المقبلة".