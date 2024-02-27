تعرف على سيارة كيا EV3 الجديدة موديل 2025

تمكن مصورون التجسس من رصد سيارة كيا EV3 موديل 2025 خلال اختبارها لأول مرة، وبالتالي لن تبدو نسخة الإنتاج التجاري من كيا EV3 مختلفة تماماً عن السيارة الاختبارية.

تعرف علي سيارة كيا EV3 الجديدة موديل 2025

تظهر سيارة كيا EV3 موديل 2025 بتصميم هيكل صندوقي يشبه شقيقتها كيا سول ، تحمل سيارات كيا موديل 2025 القادمة فلسفة التصميم " Opposites United " للعلامة التجارية الكورية.

مصابيح سيارة كيا EV3 تشبه مصابيح سيارة كيا EV9 ، بالإضافة الي تصميم العجلات والأطراف الأمامية السميكة ولكن مع حجم أصغر .

تعرف علي سيارة كيا EV3 الجديدة موديل 2025

مقابض أبواب كيا EV3 موديل 2025 للركاب الخلفيين مثبتة بجوار الأعمدة C-pillars ، وبها شاشتين متصلتين في هيكل واحد ، تماماً مثل معظم السيارات الجديدة .

تعرف علي سيارة كيا EV3 الجديدة موديل 2025

مقصورة كيا EV3 موديل 2025 الداخلية تم صناعتها من مواد مستدامة جديدة ، بما في ذلك جذور الفطر التي لم يتم تصنيعها بل تم زراعتها ، وذلك يؤكد علي اتباع اتجاه كيا EV9 في دعم المواد الصديقة للبيئة مثل البلاستيك الحيوي وخيوط PET المعاد تدويرها .

تعرف علي سيارة كيا EV3 الجديدة موديل 2025



ستعتمد سيارة كيا EV3 موديل 2025 علي منصة Hyundai E-GMP مثل EV6 و هيونداي ايونيك 5 ، وسيتم تجهيز الطراز الأساسي ببطارية بقدرة 58 كيلوواط /ساعة ومحرك كهربائي .