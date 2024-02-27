محافظ الغربية يتابع أعمال فرد طبقة السن بشارع بورسعيد في السنطة

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين، مشيرًا إلى تقديمه سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق.

جاء ذلك خلال متابعته أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع بور سعيد بطول 900 متر وعرض 7 أمتار تمهيدا لأعمال الرصف.

وأشار محافظ الغربية إلى أن أعمال الرصف تأتي في مقدمة المرافق التي تحرص المحافظة على تنفيذها لتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية، وفقا لأولويات واحتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت وضرورة التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع الحيوية.

IMG-20240227-WA0014

IMG-20240227-WA0013

IMG-20240227-WA0016

IMG-20240227-WA0015

IMG-20240227-WA0011

IMG-20240227-WA0012