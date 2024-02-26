بحث سبل التعاون بين جامعة طنطا والاتحاد المصري للشطرنج

استقبل اليوم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا المحاسب محمد خلاف رئيس لجنة شطرنج المدارس والجامعات بالاتحاد المصري للشطرنج ورئيس منطقة الغربية للشطرنج، وذلك لبحث سبل التعاون ومناقشة بعض المقترحات لنشر رياضة الشطرنج داخل الجامعة، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة أهمية دور الجامعة في دعم الأنشطة الطلابية لدورها في تنمية وعي الشباب والارتقاء بمواهبهم، وبناء شخصياتهم، واكتسابهم العديد من المهارات، معربا عن سعادته بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج ونشر رياضة الشطرنج داخل الجامعة.

خلال اللقاء تم مناقشة تنظيم "يوم شطرنجى" للجامعة أسوة باليوم العالمي للشطرنج الذي يقام في 20 يوليو من كل عام، وتنظيم بطولات سواء على مستوى جامعات الدلتا أو الجامعات المصرية وتنظيم دوري للشطرنج يقام تحت اشراف الاتحاد المصري للشطرنج بين كليات الجامعة.



كما تناول اللقاء أيضاً بحث اعداد برتوكول تعاون بين الجامعة والاتحاد المصري للشطرنج لنشر رياضة الشطرنج في الجامعة وتدريب الطلاب والطالبات الراغبين في تعلم الشطرنج.

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