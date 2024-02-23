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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الخدمات الصيدلية بجامعة طنطا أول مركز حكومي يحصد شهادتي الممارسة السريرية والمعملية

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن حصول مركز الخدمات الصيدلية بكلية الصيدلة جامعة طنطا على شهادتي الممارسة السريرية الجيدة (Certificate of Compliance of Good Clinical Practice) (GCP) و الممارسة المعملية الجيدة (Certificate of Compliance of Good Laboratory Practice) (GLP) من هيئة الدواء المصرية، موضحاً أن مركز الخدمات الصيدلية يعد أول مركز حكومي على مستوى الجمهورية يحصل على شهادتي الممارسة السريرية الجيدة (GCP) و الممارسة المعملية الجيدة (GLP).

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أكد الدكتور محمود ذكي أن حصول المركز على الشهادتين يأتي تأكيداً على الجودة العالية للخدمات الصيدلية التي يقدمها المركز، وكفاءة الكادر الإداري والصيدلي، مثمناً الجهود المبذولة من العاملين بالمركز خلال فترة الاعداد للحصول على الشهادتين، موجهاً بضرورة الاستمرار في تقديم الخدمات بأعلى درجات الجودة والحفاظ على مستوياتها، لتحقيق التطور المنشود في مجالي البحث والابتكار، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للجامعة، وتنفيذا لرؤية مصر 2030م .

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من جانبها أضافت الدكتورة منى الأعصر عميد الكلية أن حصول المركز على الشهادتين يتيح إجراء دراسات التكافؤ الحيوي لجميع شركات الصناعات الدوائية والجهات الصحية داخل وخارج مصر، مما يعزز دور المركز في خدمة شركات الصناعات الدوائية في مصر.

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