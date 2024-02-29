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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رينو Electric R5 الجديدة تباع بهذه الأسعار

رينو Electric R5
رينو Electric R5 الجديدة تباع بهذه الأسعار

كشفت شركة رينو الفرنسية عن إعادة إنتاج سياراتها ذات الشهرة الواسعة رينو E-Tech Electric R5 التي تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وأعلن عن الطراز الجديد من قبل شركة رينو خلال مشاركتها في معرض جنيف الدولي للسيارات.

رينو Electric R5 الجديدة تباع بهذه الأسعار

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- محرك رينو E-Tech Electric R5 الجديدة :

رينو Electric R5 الجديدة تباع بهذه الأسعار

ستحصل سيارة رينو  E-Tech Electric R5 الجديدة على قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة تصل الى 70 كيلووات أى ما يعادل 95 حصانا، وترتفع هذه القوة لتصل الى 90 كيلووات، أي ما يعادل 120 حصانا، وتصل السيارة الأكثر قوة بمحرك ينتج قوة تصل الى 100 كيلووات أي ما يعادل 150 حصانا.

رينو Electric R5 الجديدة تباع بهذه الأسعار

تحمل سيارة رينو  E-Tech Electric R5 بطارية سعة 40 أو 52 كيلووات/ ساعة حسب اختيار العميل ، ويمكن لسيارة رينو الكهربائية الجديدة ان تقوم بقطع مسافة تصل الى 400 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

رينو Electric R5 الجديدة تباع بهذه الأسعار

تصل سيارة رينو 5 E-Tech Electric الجديدة من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة  في مدة 8 ثوان، وتصل سرعتها القصوى الى 150 كم/ساعة.

- سعر رينو E-Tech Electric R5 الجديدة :

رينو Electric R5 الجديدة تباع بهذه الأسعار

ويتم طرح سيارة رينو E-Tech Electric R5 الجديدة خلال العام الجاري 2024 بسعر 25 ألف يورو ، أي ما يعادل 836 ألف جنيه مصري تقريبًا.

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