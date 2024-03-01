الجمارك.. بوابة تخفيف أعباء المواطنين بالإفراج عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف

تعمل الحكومة على توفير المطلوب من النقد الأجنبي لسد الفجوة المحلية وتوفير السلع، وفق تصريحات المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء.

وقال الحمصاني خلال مداخلة تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إن كميات السلع الغذائية والأدوية والأعلاف الموجودة لدى الجمارك وتنتظر الإفراج عنها تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار. وأشار إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بوضع خطة تدريجية للإفراج عن هذه السلع طبقًا لأولويات احتياجات السوق المحلية، قبل شهر رمضان المبارك.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة عقد اجتماع بين وزراء: التموين، والموارد المالية، والزراعة، للتوافق على سعر توريد أردب القمح، وعرضه على مجلس الوزراء قريبًا.

ولفت الحمصاني إلى أنه سيتم الإفراج عن كل هذه السلع الموجودة لدى الجمارك، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير كميات من السلع التي تساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض. ونوه بأن كل هذه الجهود المبذولة تساهم في ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار في الفترة المقبلة.

وشهدت أسعار السلع الغذائية تراجعا كبيرا خلال الأيام الماضية ، بعد الضربة القاضية التي تعرض لها سعر الدولار في السوق الموازية ، وانخفضت أكثر من 20 سلعة غذائية وما زال الانخفاض مستمرًا في أسعار السلع الغذائية.

استقرار أسعار السكر

واستقر السكر عند مبلغ 27 جنيه مصري بالأسواق.

وكيلو المكرونة انخفض مبلغ 1:00 ج مصري، حيث أصبح بسعر 30.79 ج.

والشاي اليوم الكيلو منه بسعر 237.53 جنيه، حيث انخفض دفعة واحدة 22.34 جنيه في الكيلو.

تراجع سعر اللحوم والدواجن

وانخفضت أسعار اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتهم أيضًا بإنخفاض سعر الدولار في السوق الموازي، حيث انخفض سعر الفراخ مبلغ 5.44 جنيه مصري، حيث متوسط الكيلو من الأبيض بسعر 98.48 جنيه.

وانخفضت الفراخ البلدي أيضًا 5.02 جنيه، حيث متوسط الكيلو بسعر 119 ج، كما انخفضت أسعار اللحوم من 410 جنيها الي 360 جنيها.

سعر الزيت

كما انخفض سعر الزيت بالفعل في معارض رمضان ، حيث يبلغ سعر زيت الخليط زنة 800 مللي 65 جنيها بدلا من 70 جنيها، في معارض وشوادر «أهلا رمضان» على مستوى الجمهورية.