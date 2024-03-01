عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجمارك.. بوابة تخفيف أعباء المواطنين بالإفراج عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف

صدى البلد

تعمل الحكومة على توفير المطلوب من النقد الأجنبي لسد الفجوة المحلية وتوفير السلع، وفق تصريحات المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء.

وقال الحمصاني خلال مداخلة تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إن كميات السلع الغذائية والأدوية والأعلاف الموجودة لدى الجمارك وتنتظر الإفراج عنها تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار. وأشار إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بوضع خطة تدريجية للإفراج عن هذه السلع طبقًا لأولويات احتياجات السوق المحلية، قبل شهر رمضان المبارك.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة عقد اجتماع بين وزراء: التموين، والموارد المالية، والزراعة، للتوافق على سعر توريد أردب القمح، وعرضه على مجلس الوزراء قريبًا.

ولفت الحمصاني  إلى أنه سيتم الإفراج عن كل هذه السلع الموجودة لدى الجمارك، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير كميات من السلع التي تساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض. ونوه بأن كل هذه الجهود المبذولة تساهم في ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار في الفترة المقبلة.

وشهدت أسعار السلع الغذائية تراجعا كبيرا خلال الأيام الماضية ، بعد الضربة القاضية التي تعرض لها سعر الدولار في السوق الموازية ، وانخفضت أكثر من 20 سلعة غذائية وما زال الانخفاض مستمرًا في أسعار السلع الغذائية.

استقرار أسعار السكر

واستقر السكر عند مبلغ 27 جنيه مصري بالأسواق.
وكيلو المكرونة انخفض مبلغ 1:00 ج مصري، حيث أصبح بسعر 30.79 ج.
والشاي اليوم الكيلو منه بسعر 237.53 جنيه، حيث انخفض دفعة واحدة 22.34 جنيه في الكيلو.

تراجع سعر اللحوم والدواجن

وانخفضت أسعار اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتهم أيضًا بإنخفاض سعر الدولار في السوق الموازي، حيث انخفض سعر الفراخ مبلغ 5.44 جنيه مصري، حيث متوسط الكيلو من الأبيض بسعر 98.48 جنيه.

وانخفضت الفراخ البلدي أيضًا 5.02 جنيه، حيث متوسط الكيلو بسعر 119 ج، كما انخفضت أسعار اللحوم من 410 جنيها الي 360 جنيها.

سعر الزيت 

كما  انخفض سعر الزيت بالفعل في معارض رمضان ، حيث يبلغ سعر زيت الخليط زنة 800 مللي 65 جنيها بدلا من 70 جنيها، في معارض وشوادر «أهلا رمضان» على مستوى الجمهورية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الأخيرة

 700 جنيه تراجع مفاجئ|انهيار أسعار الذهب بعد تصريحات صندوق النقد.. وعيار 21 مفاجأة

بعد سداد الغرامة للزمالك .. محامي كهربا يفجر مفاجأة تعيد للاعب نصف أمواله

صدمة لجماهير الزمالك قبل مباراة الأهلي| استبعاد عبد الله السعيد

35 جنيهًا|نزول مستمر في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. وهذا ثمن البيض

معاشات مارس.. 1700 مكتب بريد مفتوحة يومي الجمعة والسبت

اليوم الذروة|الأرصاد تكشف عن طقس اليوم وتحذر المواطنين

احذروا انخفاض الرؤية.. الأرصاد: موجة رمال وأتربة تضرب مصر.. ومفاجأة يوم السبت

ترشيحاتنا

لجميع الطلاب.. أفضل أوقات المذاكرة في شهر رمضان

التنمية المحلية: تعاون مع الأغذية العالمي لدعم الأمن الغذائي بقرى حياة كريمة

بسبب الموجة الحارة.. الزراعة توجه تحذيرا عاجلا للفلاحين

الجمارك.. بوابة تخفيف أعباء المواطنين بالإفراج عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف

وثيقة تأمين المعاش وأولوية بالوظائف.. حوافز ممنوحة قانونا للأسر قليلة العدد

وسط الاعتراض على إقامتها خارج النقابة.. بدء التسجيل لحضور عمومية المهندسين العادية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير دجاج ستربس كرسبي لرمضان

سارة سلامة تثير الجدل بالتاتو وفستان لافت

بسر خلطة عربيات الفول .. طريقة عمل المدمس زي الزبدة بمكون سحري

لماذا استبعد كولر خماسي الأهلي من خوض مواجهة يانج أفريكانز؟

فيديو

تنحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو لضيف غير متوقع داخل خزانة ملابس بأستراليا

آخر كلام..شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول عودتها لحسام حبيب للمرة الثالثة

صورها في الحمام.. تفاصيل إنهاء طالبة العريش حياتها بعد ابتزازها والتنمر عليها

قالت هيخطفني ونطت من العربية..الشاهد الوحيد على واقعة حبيبة يكشف تفاصيل جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية في الصراع العربي الإسرائيلي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: التواصل الثقافى مع تركيا

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: البابطين ومد جسور السلام العادل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دراما رمضان.. والجودة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: منتجات الألبان وشهر رمضان

رولا صبحي

رولا صبحي تكتب: التمكين.. أداة الدولة الحديثة لتحقيق الديمقراطية للشباب

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: حوار مع صديقي في مدينة دمنهور

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التصنيف العربي للجامعات.. عصر جديد نحو الابتكار والعالمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ