حدث ليلا | 1700 مكتب بريد مفتوحة الجمعة والسبت لصرف معاشات مارس .. انقلاب سيارة ملاكي بكورنيش المعادي .. مفاجأة بشأن وجهة محمد صلاح .. أمريكا تستهدف صواريخ حوثية بالبحر الأحمر

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأبدت مصر تحذيراتها من خطورة استمرار التصعيد العسكري

صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تسهيل عملية صرف المعاشات بمكاتب ومنافذ البريد على مستوى الجمهورية

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس يوم الجمعة 1 مارس 2024، مشيرة إلى ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، كما توقعت أن يسود

بدأت جهات التحقيق المختصة التحقيق في واقعة واقعة الطالبة نيرة الزغبي، طالبة بكلية طب بيطري جامعة العريش، والتي تخلصت من حياتها بتناول حبة الغلة، بسبب تنمر وابتزاز تعرضت له من قبل بعض زملائها بالجامعة. وتصدر هاشتاج حق طالبة العريش تريند مصر على منصة أكس تويتر سابقا بعد انتشار واقعة الطالبة نيرة

اصيب كورنيش المعادي بكثافات مرورية اثر انقلاب سيارة ملاكي ، بعد ان اختلت عجلة القيادة في يد قائدها ، واصطدامها بعمود انارة وتسبب الحادث في اصابه شخصين .

تحدث حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أزمة إصابة محمد صلاح، نجم فريق ليفربول خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة. قال إمام خلال تصريحات فضائية: "بعض الناس اتهمت الجهاز الطبي في منتخب مصر بالإهمال. محمد صلاح تعرض لشد في الخلف

توقع الإعلامي السعودي وليد الفراج، وجهة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، في الدوري السعودي بالصيف القادم. وقال وليد الفراج فى تصريحات تلفزيونية " إن محمد صلاح من الممكن ألا تكون وجهته القادمة إلى جدة لإرتداء شعار نادي الاتحاد

تحدث أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن انتهاء أزمة لاعب الفريق الأول للكرة بالأهلي محمود كهربا، وسداده الغرامة الموقعة ضده لصالح ناديه السابق الزمالك. وقال أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية "ليس لدي معلومة عن تقسيط مبلغ 8 مليون

فوض هشام حلمي بكر المستشار مرتضى منصور، بتوكيل عام في مقر القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بهيوستن للقضايا، وذلك بعد أيام من أزمة إختفاء والده، وإتهامه بأن زوجته سماح القرشي مختطفاه في أحد قرى مصر.

أدانت دولة الإمارات بشدة استهداف القوات الإسرائيلية تجمعاً لآلاف الفلسطينيين من سكان قطاع غزة كانوا ينتظرون إيصال مساعدات إنسانية وإغاثية إليهم، ما أسفر عن قتل العشرات وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء.

قال الجيش الأمريكي إنه شن ضربات، الخميس، ضد ستة صواريخ كروز مضادة للسفن وطائرة مسيرة شكلت تهديدا للسفن في البحر الأحمر.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في بيان عاجل له منذ قليل، إنه شعر بالغضب بعدما شاهد صورًا للمذبحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شارع الرشيد شمالي قطاع غزة، والتي استشهد فيها ما لا يقل عن 100 شخص.

صادرت إسرائيل، الخميس، عدة قطع من الأراضي بالقرب من مستوطنة يهودية كبيرة في الضفة الغربية المحتلة، لكن مصدراً مطلعاً على القرار قال لوكالة رويترز إنه لا توجد خطة للبناء هناك حالياً .