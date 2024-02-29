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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احذروا انخفاض الرؤية.. الأرصاد: موجة رمال وأتربة تضرب مصر.. ومفاجأة يوم السبت

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية حالة الطقس يوم الجمعة 1 مارس 2024، مشيرة إلى ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء. من المتوقع أن تكون ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة غدا الجمعة.

الظواهر الجوية:

وتتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تعمل على رفع فى درجات الحرارة و نشاط الرياح الذى يعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق متفرقة من  القاهرة الكبرى والوجه البحرى و مدن القناة و السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد وشمال محافظة البحر الأحمر، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وقد تؤدى  إثارة الرمال والأتربة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق .ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ٣٠ درجة مئوية . واعتبارا من يوم السبت سنشهد انخفاض فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

لذلك تنصح هيئة الأرصاد بضرورة عدم الانخداع بهذا الارتفاع وتخفيف الملابس لتجنب الإصابة بنزلات البرد. كما يفضل عدم رى محصول القمح نتيجة نشاط الرياح المصاحب للحالة الجوية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة يوم الجمعة الأول من مارس  على محافظات مصر ومدنها:

العظمى الصغرى
القاهرة 30 17
العاصمة الإدارية 30 17
6 أكتوبر 30 16
بنهــــا 29 17
دمنهور 29 17
وادي النطرون 29 16
كفر الشيخ 28 16
المنصورة 29 17
الزقازيق 29 17
شبين الكوم 29 16
طنطا 28 16
دمياط 29 15
بورسعيد 29 16
الإسماعيلية 30 14
السويس 29 15
العريش 27 14
رفح 26 15
رأس سدر 24 13
نخل 27 6
كاترين 21 4
الطور 27 15
طابا 26 14
شرم الشيخ 28 17
الإسكندرية 27 14
العلمين الجديدة 26 14
مطروح 25 12
السلوم 24 11
سيوة 24 11
رأس غارب 29 14
الغردقة 28 15
سفاجا 29 15
مرسى علم 29 15
شلاتين 25 17
حلايب 24 17
أبو رماد 26 16
رأس حدربة 24 16
الفيوم 29 15
بني سويف 29 14
المنيا 30 12
أسيوط 30 11
سوهاج 30 14
قنا 31 14
الأقصر 31 15
أسوان 32 16
الوادى الجديد 32 13
أبوسمبل 31 14

الأرصاد هيئة الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة ذروة الارتفاع

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