تصل لـ30.. الأرصاد تحذر من موجة ارتفاع في الحرارة ذروتها هذا الموعد

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، والذي عمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، إلى جانب أن مصادر الكتل الهوائية هي صحراوية قادمة من أماكن صحراوية.

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن اليوم الأجواء مائلة للحرارة فترة النهار فى المحافظات الشمالية، وحارة في المحافظات الجنوبية، موضحة أن اليوم هناك مزيد من الإرتفاعات عن أمس، والعظمي تسجل 27 درجة مئوية على القاهرة الكبري نهارا.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة يكون ذروة الإرتفاعات وتصل لـ30 درجة مئوية، لافتة إلى أن هناك مزيد من الإرتفاعات غدا والأجواء تكون حارة.