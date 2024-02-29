ذروة الارتفاعات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة طقس الـ 24 ساعة القادمة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم سيكون هناك مزيد من الإرتفاعات بقيم درجات الحرارة على القاهرة الكبرى، مشيرة إلى ان درجات الحرارة تسجل اليوم 27 درجة مئوية خلال فترة النهار، وهو أعلى من المعدل الطبيعي من 5 لـ درجات.



وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم سعيد"، عبر فضائية "المحور"، أنه خلال فترات الليل، لن يكون هناك برودة شديدة، خاصة أن درجات الحرارة ستصل ما بين 18 و 19 درجة مئوية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه غدا سنصل ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، مؤكدا أن درجات الحرارة ستصل إلى 30 درجة مئوية، ولكن مع يوم السبت سيحدث انخفاض بدرجات الحرارة وستصل درجات الحرارة ما بين 23 و 24 درجة مئوية.