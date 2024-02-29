إوعوا تخففوا الملابس|الأرصاد: العظمى على القاهرة الكبرى 30.. وهذا موعد انتهاء الموجة الحارة|فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم، الخميس، خلال فترة النهار، وذلك نتيجة التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من مناطق صحراوية، بالإضافة إلى وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، الذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

الأرصاد: الصغرى سوف تصل إلى 12_ 17 درجة مئوية

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى تبلغ 27 درجة مئوية، لافتة إلى أن الأجواء ستكون مائلة للحرارة على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى و السواحل الشمالية، و الأجواء ستكون حارة على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الصغرى سوف تصل إلى 12 - 17 درجة مئوية خلال فترات الليل، لافتة إلى أن الأجواء ستكون باردة ليلاً، خاصة في ساعات الليل المتأخرة والنهار الباكر.

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة يوم السبت

وذكرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع غداً مزيدا من ارتفاعات الحرارة، حيث تصل العظمى غداً على القاهرة الكبرى إلى 30 درجة مئوية، بالإضافة إلى أن هناك نشاطا للرياح مثيرا للرمال والأتربة في أغلب الرياح.

وأوضحت أنه متوقع انخفاض درجات الحرارة يوم السبت بمقدار 6 درجات مئوية، لتصبح العظمى على القاهرة الكبرى من 23_24 درجة مئوية خلا فترات النهار، وشديدة البرودة ليلاً، ولذلك يجب عدم تخفيف الملابس، حتى لا تحدث الإصابة بنزلات البرد.