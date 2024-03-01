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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الله يرحمها.. طبيبة العريش أنهت حياتها وطالبة وعشيقها كلمة السر في الجريمة

أرشيفية
أرشيفية

بدأت جهات التحقيق المختصة التحقيق في واقعة واقعة الطالبة نيرة الزغبي، طالبة بكلية طب بيطري جامعة العريش، والتي  تخلصت من حياتها بتناول حبة الغلة، بسبب تنمر وابتزاز تعرضت له من قبل بعض زملائها بالجامعة.

وتصدر هاشتاج "حق طالبة العريش" تريند مصر على منصة "أكس" تويتر سابقا  بعد انتشار واقعة الطالبة نيرة الزغبي، طالبة بكلية طب بيطري جامعة العريش، والتي  تخلصت من حياتها بتناول حبة الغلة، بسبب تنمر وابتزاز تعرضت له من قبل بعض زملائها بالجامعة.

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قصة طالبة جامعة العريش

أثارت واقعة نيرة الزغبي طالبة جامعة العريش غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث دشن زملائها هاشتاج “حق طالبة العريش” وتضمن الهاشتاج مجموعة كبيرة من التغريدات التي توضح انت.حار طالبة بجامعة العريش تدعى نيرة بأولى كلية الطب البيطري، لتتخلص من جريمة ابتزاز تعرضت لها من قبل زملائها.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

 

 

 

 

 

 

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