مفاجأة| إعلامي سعودي يفجر مفاجأة بشأن وجهة محمد صلاح المقبلة

توقع الإعلامي السعودي وليد الفراج، وجهة محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، في الدوري السعودي بالصيف القادم.

وقال وليد الفراج فى تصريحات تلفزيونية " إن محمد صلاح من الممكن ألا تكون وجهته القادمة إلى جدة لإرتداء شعار نادي الاتحاد.

واضاف الفراج أتوقع أن صلاح سيرحل إلى السعودية.. ولكن ليس لمدينة جدة.

وتابع: "أعتقد أن محمد صلاح لن يذهب صوب نادٍ في جدة، وإنما سيذهب لفريق آخر في الدوري السعودي"، وذلك وسط تقارير تشير إلى اقترابه من الهلال.

كانت تقارير قد أكدت اقتراب محمد صلاح من كتابة نهاية رحلته مع ليفربول، ليتجه إلى الدوري السعودي في تجربة احترافية جديدة.