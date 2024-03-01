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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حازم إمام يكشف تفاصيل صادمة في أزمة إصابة صلاح مع المنتخب

صلاح
صلاح

تحدث حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن أزمة إصابة محمد صلاح، نجم فريق ليفربول خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.

قال إمام خلال تصريحات فضائية: "بعض الناس اتهمت الجهاز الطبي في منتخب مصر بالإهمال. محمد صلاح تعرض لشد في الخلفية، وهو ما قاله محمد أبو العلا طبيب المنتخب".

واصل: "ليفربول تم إبلاغه بالأمر وقمنا بتوضيح إصابة محمد صلاح في بيان رسمي، وليفربول قام بنقله عنا".

أضاف: "بعد مرور يومين قمنا بعمل فحص آخر لمحمد صلاح وثبت أن الأمر أكثر خطورة مما كان عليه، كان ذلك قبل مباراة الرأس الأخضر، اللقاء الأخير في دور المجموعات".

وقال: "ناقشنا الأمر فيما بيننا وتم الاستقرار على حتمية عودة محمد صلاح بسبب ضعف الإمكانيات الطبية، واتفقنا مع محمد صلاح على العودة ولكن نبلغ الجماهير والإعلام بالأمر عقب انتهاء مباراة الرأس الأخضر".

اختتم: "ما حدث أن ليفربول سبقنا في الإعلان عن عودة صلاح. يورجن كلوب تحدث عن الأمر في مؤتمر صحفي، ومن المرجح أنه لم يكن على علم بالاتفاق".

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