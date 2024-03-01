إدارة الزمالك تفجر مفاجآت جديدة بشأن سداد غرامة كهربا

تحدث أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن انتهاء أزمة لاعب الفريق الأول للكرة بالأهلي محمود كهربا، وسداده الغرامة الموقعة ضده لصالح ناديه السابق الزمالك.

وقال أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية "ليس لدي معلومة عن تقسيط مبلغ 8 مليون جنية لمدة سنة من غرامة كهربا".

وأكمل: "ليس لدي تعليق على بوست كهربا حقه أن يدافع عن نفسه، لدينا ارتياح بعد حصولنا على هذا المبلغ الكبير".

من الذي انتصر الزمالك أم كهربا؟ أتم قائلاً: "كنادي، الزمالك هو الذي انتصر، وحصلنا على حقنا ويوجد ارتياح كبير جدًا، وحصلنا على رقم محترم جدًا وضخم، تقريبًا هذه أقوى غرامة تم توقيعها على لاعب مصري".

مشيرًا إلي أنه تم سداد مبلغ الغرامة بالكامل بالجنيه المصري.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قرارا ضد محمود كهربا لصالح الزمالك بسبب فسخه التعاقد من طرف واحد دون سبب عادل ليتقرر تغريمه 2 مليون دولار بجانب 5% فوائد، وينتظر الطرفان الجلسة الحاسمة من جانب المحكمة الرياضية "كاس" من أجل الإعلان عن القرار النهائي في القضية.