تحذير عاجل من الأرصاد.. الحكومة تفجر مفاجأة عن تخفيف أحمال الكهرباء.. ورَدّ حاسم بشأن تحريك سعر الصرف| أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ "توك شو" خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

متحدث الحكومة يفجر مفاجأة عن تخفيف أحمال الكهرباء بعد رمضان 2024

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على الوصول إلى مرحلة ننهي فيها تخفيف الأحمال نهائيا.



مصادر مطلعة لـ«القاهرة الإخبارية»: التجهيز لإسقاط مساعدات إنسانية جوية عبر طائرة مصرية بمخيم جباليا شمال غزة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، نقلا عن مصادر مطلعة، بأنه سيتم إجراء إسقاط مساعدات إنسانية جوية عبر طائرة مصرية بمنطقة مخيم جباليا شمال قطاع غزة، لحمولة 6.7 طن.



عاصفة .. الأرصاد تعلن مفاجأة مثيرة عن طقس الأسبوع

عرض برنامج نشرة الأخبار، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس المتوقعة في مصر الفترة المقبلة، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، والتي كشفت عنه أن يسود اليوم الجمعة طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، بارد ليلًا.



هل سيتم تحريك سعر الصرف قريبًا؟.. متحدث الوزراء يحسم الأمر

رد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على سؤال بشأن هل سيتم تحريك سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

أستاذ بـ«القومي للبحوث»: مطالب المصريين تتلخص في الستر والصحة

طالب الدكتور وليد رشاد، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، أئمة المساجد، بالحديث عن مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة «تيك توك»، ومدى تأثيره السلبي على الأطفال.



رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام ينصح الفتيات: «ماتحطيش صورك أبدا على مواقع التواصل»

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: “سعيد جدا بصدور تصريحات من المسئولين أنه ستكون هناك إجراءات قانونية مشددة وعدم المجاملة لأحد فيما يتعلق بقضايا الابتزاز الإلكتروني”.



أسرة فلسطينية: دخلنا معبر رفح بسهولة.. ولم ندفع أي رسوم إضافية|فيديو

التقت كاميرا قناة إكسترا نيوز بأسرة فلسطينية في معبر رفح، أكدت عدم دفع أي رسوم إضافية مقابل العبور.



قرار الحكومة بتدوين الأسعار على 7 سلع استراتيجية.. متحدث الوزراء يفجر مفاجأة

كشف السفير محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تطبيق قرار الحكومة بكتابة أسعار سبع سلع أساسية، مشيرا إلى أن هذا القرار دخل حيز التنفيذ.



بقالنا شهر .. نقيب الموسيقيين ينفعل على الهواء بشأن أزمة حلمي بكر

علق الفنان مصطفي كامل، نقيب الموسيقيين، على خبر وفاة الموسيقار حلمي بكر بعد صراع مع المرض، منفعلا: “بقالنا شهر ننادي الرجل يجيلينا المستشفي”.



مصطفى بكري: قرينة الرئيس اطمأنت على الحالة الصحية لفتاة الشروق

قال الإعلامي مصطفى بكري أن السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي اطمأنت على صحة فتاة الشروق حبيبة الشماع، خلال اتصال هاتفى.

تنمر وابتزاز.. مصطفى بكري يكشف آخر تفاصيل وفاة طالبة العريش

قال الإعلامي مصطفى بكري، أن وفاة نيرة صلاح، الطالبة بجامعة العريش، جرس إنذار للمجتمع، جرس أخير لكي نفيق ونربي أبناءنا بصورة جيدة.