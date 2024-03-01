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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام ينصح الفتيات: «ماتحطيش صورك أبدا على مواقع التواصل»

الكاتب الصحفي كرم
الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: “سعيد جدا بصدور تصريحات من المسئولين أنه ستكون هناك إجراءات قانونية مشددة وعدم المجاملة لأحد فيما يتعلق بقضايا الابتزاز الإلكتروني”.

وأضاف الكاتب الصحفي كرم جبر، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامي جابر القرموطي: “فى السنوات الأخيرة كان لدينا 6 أو 7 حالات ابتزاز إلكتروني تم الكشف عنها.. وللأسف في الأرياف الآن أصبحت تلك العادة منتشرة.. وتضع الفتيات صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويضع الشاب عليها تعديلات، وينشرها”.

ونصح الكاتب الصحفي كرم جبر، الفتيات، بعدم وضع أي صور لهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معقبا: “ماتحطيش صورك أبدا”.

الكاتب الصحفي كرم جبر كرم جبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الأعلي لتنظيم الإعلام الإبتزاز الإلكتروني

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رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام ينصح الفتيات: «ماتحطيش صورك أبدا على مواقع التواصل»

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