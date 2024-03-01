رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام ينصح الفتيات: «ماتحطيش صورك أبدا على مواقع التواصل»

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: “سعيد جدا بصدور تصريحات من المسئولين أنه ستكون هناك إجراءات قانونية مشددة وعدم المجاملة لأحد فيما يتعلق بقضايا الابتزاز الإلكتروني”.

وأضاف الكاتب الصحفي كرم جبر، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامي جابر القرموطي: “فى السنوات الأخيرة كان لدينا 6 أو 7 حالات ابتزاز إلكتروني تم الكشف عنها.. وللأسف في الأرياف الآن أصبحت تلك العادة منتشرة.. وتضع الفتيات صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، ويضع الشاب عليها تعديلات، وينشرها”.

ونصح الكاتب الصحفي كرم جبر، الفتيات، بعدم وضع أي صور لهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معقبا: “ماتحطيش صورك أبدا”.