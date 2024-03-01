هل سيتم تحريك سعر الصرف قريبًا؟.. متحدث الوزراء يحسم الأمر

رد المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على سؤال بشأن هل سيتم تحريك سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن هناك تنسيقا بين الحكومة والبنك المركزي لضبط سعر الصرف، وموضوع تحريك سعر الصرف أمر في يد البنك المركزي.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحصيلة الدولار تساعدنا على توحيد سعر الصرف، وجار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضبط التضخم وخفض نسبة التضخم في مصر.