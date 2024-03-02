انطلاق امتحانات شهر فبراير 2024 غدا .. واتحاد أمهات مصر يستعد لمتابعتها

تنطلق غدا الأحد امتحانات شهر فبراير 2024 لطلاب المدارس ، والتي تعد أول امتحانات يخوضها الطلاب في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 .

وفي هذا الإطار .. أكدت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، إنها سوف تتابع سير امتحانات شهر فبراير 2024 المقرر انطلاقها غدا بجميع المحافظات .

وقالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، أنها تابعت عبر الصفحة الرسمية لـ إتحاد أمهات مصر على فيس بوك ، استعدادات امتحانات شهر فبراير 2024 ، مؤكدةً أنها قامت بالرد علي أي استفسارات الطلاب والأهالي بشأنها ، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

ضوابط عقد امتحانات شهر فبراير 2024

- تعقد امتحانات شهر فبراير 2024 في جزء من الحصة

- يتم إجراء امتحانات شهر فبراير 2024 بما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيل للعملية التعليمية

- يقوم بوضع امتحانات شهر فبراير 2024 موجه المادة بالإدارة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية

- لا تخرج أسئلة امتحانات شهر فبراير 2024 عن الأجزاء التي يتم تدريسها ضمن منهج شهر فبراير 2024

- يتم إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل بدء امتحانات شهر فبراير 2024

- مادة القيم تقيم من خلال تقويم تكويني يقيم فيه المعلم نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها المنهج وذلك باستخدام مقياس الآداء.

- التربية الفنية والتربية البدنية والصحية والتربية الموسيقية وأنشطة التوكاتسو يقيم المعلم آداء التلميذ في كل مادة وفقا نواتج التعلم الخاصة بكل مادة ويشار إليها بعبارة (اجتاز - لم يجتاز)



ممنوعات في امتحانات شهر فبراير 2024