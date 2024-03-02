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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق امتحانات شهر فبراير 2024 غدا .. واتحاد أمهات مصر يستعد لمتابعتها

عبير أحمد
عبير أحمد

تنطلق غدا الأحد امتحانات شهر فبراير 2024 لطلاب المدارس ، والتي تعد أول امتحانات يخوضها الطلاب في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 .

وفي هذا الإطار .. أكدت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، إنها سوف تتابع سير امتحانات شهر فبراير 2024 المقرر انطلاقها غدا بجميع المحافظات .

وقالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، أنها تابعت عبر الصفحة الرسمية لـ إتحاد أمهات مصر على فيس بوك ، استعدادات امتحانات شهر فبراير 2024  ، مؤكدةً أنها قامت بالرد علي أي استفسارات الطلاب والأهالي بشأنها ، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

ضوابط عقد امتحانات شهر فبراير 2024 

- تعقد امتحانات شهر فبراير 2024 في جزء من الحصة

- يتم إجراء امتحانات شهر فبراير 2024 بما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيل للعملية التعليمية

- يقوم بوضع امتحانات شهر فبراير 2024 موجه المادة بالإدارة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية

- لا تخرج أسئلة امتحانات شهر فبراير 2024 عن الأجزاء التي يتم تدريسها ضمن منهج شهر فبراير 2024

- يتم إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل بدء امتحانات شهر فبراير 2024

- مادة القيم تقيم من خلال تقويم تكويني يقيم فيه المعلم نواتج التعلم الخاصة بالقيم التي يتضمنها المنهج وذلك باستخدام مقياس الآداء.

- التربية الفنية والتربية البدنية والصحية والتربية الموسيقية وأنشطة التوكاتسو يقيم المعلم آداء التلميذ في كل مادة وفقا نواتج التعلم الخاصة بكل مادة ويشار إليها بعبارة (اجتاز - لم يجتاز) 
 

ممنوعات في امتحانات شهر فبراير 2024 

  • ممنوع الغياب نهائيًّا لأى طالب أو طالبة أثناء امتحانات شهر فبراير 2024 
  • منع حيازة التليفون المحمول مع طلاب صفوف النقل خلال فترة امتحانات شهر فبراير 2024 
  • ممنوع حضور امتحانات شهر فبراير 2024 بزي مخالف حيث لابد من الإلتزام بالزى المدرسي 
  • منع تواجد أولياء الأمور داخل المدرسة خلال فترة امتحانات شهر فبراير 2024 إلا للضرورة القصوى
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