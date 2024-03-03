30 جنيها انخفاضا في أسعار أجبان عبور لاند

أعلنت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، تخفيض أسعار منتجاتها من الجبن بداية من يوم السبت، مساهمة منها في رفع العبء عن كاهل المستهلك المصري.

وقالت شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، إنها خفضت الأسعار بقيمة تتراوح من 15 جنيها إلى 30 جنيها في سعر الكرتونة، بحسب الأحجام والأنواع المختلفة.

خفضت الشركة سعر الجبن لتسجل تتراباك 1 كجم 871 جنيها للكرتونة و84 جنيها للمستهلك، فيما بلغ سعر كرتونة تتراباك 500 جرام بعد التخفيض نحو 460 جنيها و44 جنيها للمستهلك، وبالنسبة لحجم 250 جرام، فتم تخفيض سعر الكرتونة لنحو 526 جنيها وللمستهلك بسعر 23 جنيها.

استقرار أسعار

واستقرت أسعار “الجبن ملح خفيف تتراباك عبور لاند” 250 جرام لتسجل 541 جنيها للكرتونة و23 جنيها للمستهلك، فيما بلغ سعر كرتونة “جبن لايت تتراباك” حجم 250 جرام حوالى 576 جنيهًا و24 جنيها للمستهلك، و840 جنيهًا للكرتونة “جبن طبيعى حجم 250 جرام” و38 جنيها للمستهلك.