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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صافرة نسائية مرشحة لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في نهائي الكأس.. من هي؟

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الأمريكية توري بينسو الحكمة الدولية، مرشحة بقوة لإدارة مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر بالسعودية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بينسو من أبرز المرشحين أمام موسم الرياض للتواجد كحكم ساحة للمباراة، وهي الحكمة التي أدارت مباراة الأهلي أمام أوراوا الياباني، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية الأخيرة".

يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد الأول بارك فى نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي، التى تستضيفها السعودية لأول مرة فى التاريخ.

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