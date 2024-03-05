الحكومة: 2 مليار دولار للإفراج عن السلع والأعلاف والأدوية من الجمارك

قال المستشار "محمد الحمصاني"، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع رئيس الوزراء، الإثنين، شهد استعراض المتاح من السلع الأساسية لدى الجمارك، موضحا أن السلع الأساسية تتمثل في السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج وقيمتها حوالي 2 مليار دولار.

وأوضح "محمد الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الإعلامي "محمد مصطفى شردي"، على (قناة الحياة)، أنه سيتم الافراج عن السلع الغذائية من الجمارك خلال أيام تباعا؛ لزيادة المتاح منها في الأسواق، وهذا سيسهم في إتاحة المزيد من السلع وحفظ الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن السلع التي تمنح الأولوية للإفراج عنها؛ هي السلع الأساسية، وفي نفس الوقت، الرقم المرصود للإفراج عن السلع، متغير؛ لأنه سيتم الافراج عن بعض السلع، وهناك سلع أخرى تدخل الجمارك، وبالتالي الرقم متغير، والدولة تسعى للإفراج عن تلك السلع؛ لأهميتها، ومنعا لتكدسها في الجمارك.